Vom Höhepunkt in den Abschied

27/08/25 Das war ein Konzert auf dem Höhepunkt der Schaffenskraft, kein Konzert am Beginn eines langen Abschiedes. Ein Energieausbruch, der seinesgleichen sucht. Musikantentum vom Lebendigsten und Virtuosesten: Das Hagen Quartett mit Brahms und Schubert.

Von Heidemarie Klabacher

Zwei mal zum Quintett erweitert sind Lukas Hagen, Rainer Schmidt, Veronika Hagen und Clemens Hagen im Großen Saal des Mozarteums angetreten. Zum seinem wohl letzten Festspielkonzert holte das Hagen Quartett mit dem 25 Jahre jungen Pianisten Mao Fujita und der nur fünf Jahre älteren Julia Hagen zwei Weltstars der nächsten Generation an seine Seite. Das Ergebnis: Überwältigend.

Johannes Brahms Klavierquintett f-Moll op. 34 war in der Lesart des Hagen Quartetts zusammen mit seinem Klavierpartner Mao Fujita ein symphonischer Rausch für fünf Instrumente. Der Klangfarbenreichtum! Die raffinierte Agogik, die ihren Drive aus jedem neuen Motiv heraus neu zu gewinnen wusste! Jede noch so feine Tempoänderung in jeder einzelnen Wendung brachte neue Facetten zum Glänzen.

Der gewaltige ersten Satz war ein singulärer Parforce-Ritt über Gebirge, Kontinente und Ozeane (durch letzteres oft auch Hexenflug erforderlich) aber immer mit schärfstem Blick – und virtuosem Reagieren – auf feinste Veränderungen im musikalischen Terrain. Jede Episode ein Ereignis – auch im Andante, dessen viefältige Motive und Modulationen immer wieder in sanftem Wiegen zur Ruhe finden. Ein Glanzstück die Komposition (auch wenn der Komponist mehrere Anläufe gebraucht hat) ein singuläres Ereignis diese Wiedergabe!

Nicht weniger energiegeladen und dynamisch angriffig, aber in ihrer Ausweglosigkeit geradezu erschütternd, waren die Blicke in die emotionalen Abgründe in Franz Schuberts Streichquintett C-Dur D 956. Woher „nur“ fünf Musiker soviel Energie beziehen können. Es war überwältigend und schier unglaublich. Umso bewegender die ruhigen delikaten Passagen. Das hauchzarte Pochen des Cellos, das unter den Fingern von Clemens Hagen freilich auch die Intensität des Anklopfen des Todes annhemen konnte. Die überirdischen Passagen im Geigenpart vom Gesamtsound gen Himmel getragen. Das Aufeinander-Hören und -Reagieren auch in den dramatischesten Momenten. Die vollkommene technische Perfektion... Kammermusik von Weltrang. Einmal mehr, in der Begegnung mit dem Hagen Quartett. Julia Hagen war die klangvoll aufspielende zweite Cellistin in dieser mitreißenden, und bei aller Dramatik immer wehmütiger werdenen Wiedergabe.

Es ist tatsächlich schwer vorstellbar, auch wenn es schon länger bekannt ist: Das Hagen Quartett nimmt mit der Saison 2025/26 seinen Abschied. Das Kammerkonzert bei den Salzburger Festspielen am Dienstag (26.8.) im Großen Saal des Mozarteums war also keine „letzte“ Chance. Der Termin fiel, im Gegenteil, mitten in die Abschiedssaison. Schon morgen Donnerstag (28.8.) könnte man das Hagen Quartett bei der Schubertiade in Schwarzenberg erleben, ganz nahe, am 1. September, bei den Traunsteiner Sommerkonzerten. Am 5. November beginnt der Zyklus im Wiener Konzerthaus mit Folgeterminen am 5. Dezember sowie am 5. März und 3. Mai 2026. Am 27. November folgt ein Konzert in Riehen, am 29. November heißt es Zum Abschied in der Kölner Philharmonie. An Mozarts Geburtstag am 27. Jänner 2026 begeht das Hagen Quartett seinen Abschied bei/von der Mozartwoche. Das waren nicht alle Termine dieser Zeitspanne. Am 16. Juni 2026 folgt noch ein Meisterkonzert bei der Stiftung Mozarteum im Großen Saal. Nach dem Konzert am 23. Juni wieder in Schwarzenberg lassen sich momentan keine weiteren Begegnungsmöglichkeiten mehr auffinden.

Bilder: SF / Marco Borrelli