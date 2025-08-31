Was für ein Klavier-Marathon!

FESTSPIELE / SOLISTENKONZERT OLAFSSON

31/08/25 Vikingur Ólafsson war schon in Salzburg. Am 16. November 2019 spielte er bei der Kulturvereinigung das Klavierkonzert seines isländischen Landsmanns Daníel Bjarnason. Nun kam es endlich zu seinem Debüt bei den Salzburger Festspielen mit einem Soloabend im Haus für Mozart.

Von Gottfried Franz Kasparek

Es war eine bewegende Reise durch die Hintergründe von E-Dur und e-Moll bei J. S. Bach, Beethoven und Schubert – und ein beeindruckender Marathon am Flügel. Die recht unterschiedlichen Tonarten-Philosophien der gelehrten Herren Johann Mattheson und Christian Daniel Friedrich Schubart waren Beethoven und Schubert wohl bekannt, befolgt haben sie sie kaum. E-Dur hat laut Mattheson eine „gantz tödliche Traurigkeit“, laut Schubart dagegen „lachende Freude“, e-Moll sei „tieffdenckend, betrübt und traurig“ beziehungsweise beinhalte „Seufzer von wenigen Thränen begleitet“. Viel mehr hielten sich die Nachfolger an Johann Sebastian Bach und das, was aus dessen Noten hervorgeht.

Vikingur Ólafsson ist ein begnadeter Analytiker, ein technisch unglaublich souveräner Musiker und dennoch ein mitfühlender Interpret. Er lässt nicht nur eine Parade pianistischer Kunstfertigkeit, sondern ebenso einen Kosmos von Stimmungen und Emotionen erklingen. Und dies in praktisch pausenloser Folge, in hoch konzentrierten eineinhalb Stunden. Der mit seinen 41 Lenzen adrett und wie der sprichwörtliche ideale Schwiegersohn wirkende Pianist betrat einfach die Bühne, verneigte sich und setzte sich ans Klavier, ohne jegliche Manierismen den Werken dienend. Bachs neuntes Präludium aus dem ersten Teil des Wohltemperierten Klaviers gab gleichsam das Motto für den Abend. Die vielen Farben und Akzente, die der Pianist am Steinway zum Vorschein brachte, wären übrigens am Cembalo oder Hammerklavier so nicht möglich. Die drei Komponisten, selbst immer auf der Suche nach neuen instrumentalen Ausdrucksmöglichkeiten, hätten sicher große Freude mit einem modernen Flügel – soviel zur Originalklang-Diskussion.

Auf Bachs 24 im Grunde gelassene, wahrlich wohltemperierte Takte in E-Dur folgte attacca die e-Moll-Sonate op. 90 von Ludwig van Beethoven, deren, nach dem „Empfindung und Ausdruck“ aufregend suchenden ersten, heiter gestimmter zweiter Satz, „nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen“, Schubarts Charakteristik freudig zu folgen scheint, aber mit viel Innovation im Detail, die Ólafsson spielerisch zum Vorschein brachte.

In Bachs sechster Partita aus dem ersten Teil der Clavier-Übung ist e-Moll die Folie für die geniale Ausdrucksvielfalt, mit der die alten Tanzformen aufgeladen werden. Der Pianist, zweifellos einer der ganz großen Bach-Interpreten der Gegenwart, lotete alle darin verborgenen musikalischen Grenzgänge aus, fand den idealen Ausgleich zwischen Intellekt und Emotionalität und öffnete immer wieder die Tore in einen Himmel der in sich ruhenden Klänge. Ein Vogel, der sich offenbar in den Saal verflogen hatte, zwitscherte von oben ein wenig mit und störte gar nicht. Das Publikum vergaß großteils auf bronchiale Ausbrüche und lauschte hingebungsvoll.

Nach den letzten Takten der abschließenden Gigue stürzte sich Vikingur Ólafsson sofort in die expressiven Abgründe der eigentlich nur fragmentarisch erhaltenen e-Moll-Sonate D 566 des zwanzigjährigen Franz Schubert. Der einzige handschriftlich erhaltene Teil, das eröffnende Moderato, pendelt zwischen Aufbegehren, unverkennbar empfindungsreicher, hell-dunkler Melodik und Tanzlaune. Das höchstwahrscheinlich dazu gehörige Allegretto in E-Dur spiegelt formal Beethovens drei Jahr zuvor erschienenes op. 90, allerdings nur an der schönen Oberfläche, unter der es gewaltig brodelt.

Danach ließ der Pianist ein paar Sekunden klang die Hände schweben, womit er die Klatschwut des Publikums im Keim erstickte. Den krönenden Abschluss bildete, nun in E-Dur verbleibend, Beethovens 30. Klaviersonate op. 109, ein Werk aus der Zeit der Entstehung der Neunten Symphonie und der Missa Solemnis voll geheimnisvoller „innigster Empfindung“, weit in die Zukunft greifend und doch ein kontrapunktisches Meisterwerk im Gefolge Bachs. Barocke Form trifft auf die melodische Expansion der Romantik, was Ólafsson wunderbar treffsicher zur Geltung brachte. Ja, Dur wird Moll und Moll wird Dur, wie Wolfgang Stähr im klugen und einfühlsamen Programmheftbeitrag meint. Nach zwei wilden Sätzen folgt das gewaltige Variationen-Finale. Der Interpret ließ das Sarabanden-Thema wirklich wie Bach klingen, aber bald danach durfte man in der Tat wie einst Alfred Cortot an Chopin denken und in der sechsten Variation sogar an die Moderne nach 1900, ehe die feierliche Ruhe der Sarabande einen verinnerlichten Schlusspunkt setzte.

Eigentlich hätte man nach diesem Marathon gar keine Zugabe gebraucht, aber wenn, dann jene, die der mit Standing Ovations bedankte Vikingur Ólafsson nach einer sympathischen, kurzen und kundigen englischen Ansprache wählte – Bachs Sarabande aus der Französischen Suite und das grandiose Andante aus der Orgelsonate BWV 528. Auf baldiges Wiederhören!

Hörfunkübertragung am 26. September um 19.30 Uhr in Ö1

Bilder: SF / Marco Borrelli