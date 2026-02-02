Einmal Sechs + dreimal Vier

MOZARTWOCHE / KIT ARMSTRONG & FREUNDE

02/02/26 Das Schumann Quartett, das Quatuor Hermès, das Minetti Quartett und ein Ensemble um den Pianisten Kit Armstrong spielten am letzten Tag der Mozartwoche Kammermusik vom Feinsten – und ein Klavierkonzert.

Von Horst Reischenböck

„Expedition Mozart“ betitelte der bald 34jährige US-Pianist Kit Armstrong die von ihm gestaltete fast überlange Matinee. Eingestimmt wurde mit dem Marsch aus der frühen Cassation G-Dur KV 63 gefolgt vom pulsierenden Allegro, das im Programmheft gar nicht angekündigt war.

„Gassatim gehen“ nannte man zur Mozart-Zeit nächtliches Herumstreunen. Celli sind in einer solchen unterhaltende Freiluftmusik weder praktisch noch vorgesehen, spielten am Sonntag (1.2.), da eben vorhanden, im Basso. Aus dieser heiteren Atmosphäre und dem gesamten Aufgebot an Musikerinnen und Musikern löste sich das längst international ausgezeichnete Schumann Quartett aus Deutschland heraus. Sein Name hat nichts mit dem Komponisten zu tun, sondern dem der drei Brüder Eric, Ken und Marc als Mitglieder (Viola spielt Kevin Treiber).

Mit Kit Armstrong am Steinway ging es durch einen ersten Meilenstein der Gattung, durch Mozarts tiefgründiges Klavierquartett g-Moll KV 478, das dem Komponisten gleichwohl finaziell wenig Glück beschied. Weniger vielleicht wegen der kaum zu Unterhaltung geeigneten Stimmung und Aussage, sondern, weil er – vor allem im Rondeau – die technischen Fertigkeiten der meisten damals zu Hause Musizierenden schlichtweg überforderte.

Beim Stellen von Anforderungen an Ausführende war Wolfgang Amadé ohnehin nicht zimperlich. Er reizte deren – auch uns Heutige faszinierendes – Können bis ins Letzte aus. Etwa jenes des Hornisten Ignaz Leutgeb. Mit seinem Part brillierte die Hornistin Milena Viotti vom Bayerischen Staatsorchester München gemeinsamt mit dem Minetti Quartett im Quintett Es-Dur für Horn, Violine, zwei Violen und Violoncello KV 407. Sie spielte virtuos, phrasierte seelenvoll und ließ in Gedanken heute noch vor Ignaz Leutgeb den Hut ziehen – er spielte die Uraufführung damals auf einem ventillosen Inventionsinstrument. Da heißt, er konnte seinem Instrument die diversen Spitzentöne nur mit Lippenspannung und Stopfen des Trichters entlocken!

Nach dem ersten, einstündigen Block mit mehrfachen Umbauten folgte das Oboenquartett F-Dur KV 370. Ramón Ortega Quero, Solo-Oboist im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks agierte als „Nachfolger“ des wahrscheinlich ebenso exzellentem Uraufführungs-Oboisten Friedrich Ramm in München, der die virtuosen Läufe auf einem klappenlosen Instrument zu bewältigen hatte. Ihm assistierte im Oboenquartett, dessen drei Sätze übrigens getrennt überliefert wurden, subtil das Quatuor Hermès.

Danach vereinten sich alle bereits an- und aufgetretenen Solisten und Formationen mit dem Geiger Andrej Bielow und der Kontrabassistin Jeanne Bonnet zum genialen und grandiosen Klavierkonzert Es-Dur KV 271 Jenamy aus Mozarts Jugend, dem ersten groß dimensionierten Beitrag zur Gattung. Kit Armstrong zog nochmals alle ihm zur Verfügung stehenden pianistischen Register: Energisch der Einstieg ins Tutti des Kopfsatzes, noch ehe ein eigentliches Thema erscheint. Berührend der differenziert ausgekostete c-Moll-Gesang des Andantino. Ein aufhellender Kontrast das finale Presto, in welches Kit Armstrong kämpferische Breschen schlug. Dem spontan aufbrandenden Jubel folgte als Zugabe der zweite Satz aus Mozarts Konzert in C-Dur KV 299 in einem Arrangement für Klavier von Kit Armstrong.

Die Aufzeichnung des Konzerts wird am 3. März um 19.30 Uhr auf Ö1 ausgestrahlt

Bilder: ISM / Wolfgang Lienbacher