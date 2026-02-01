Im nächsten Jänner: Cosi fan tutte

MOZARTWOCHE / BILANZ UND VORSCHAU

01/02/26 Das Programm der Mozartwoche 2027 wird zwar erst Mitte Mai veröffentlicht, aber für ein paar Termine kann man schon jetzt online Tickets bestellen. Im kommenden Jahr gibt es wieder eine Oper im Haus für Mozart, Cosi fan tutte.

Bei der Stiftung spricht man nicht von einer Inszenierung, sondern einer „szenisch eingerichteten Opernaufführung“. Ivor Bolton, von 2004 bis 2016 Chefdirigent des Mozarteumorchesters wird am Pult der Camerata Salzburg stehen. Als Mozart-Dirigent ist Bolton in dieser Saison gut beschäftigt, unter anderem leitet er Die Entführung aus dem Serail an der Wiener und der Bayerischen Staatsoper, in Wien obendrein Aufführungen der Zauberflöte.

Einige Sängernamen für die drei Aufführungen von Cosi fan tutte verrät die Stiftung auch schon: Kathryn Lewek, Patricia Nolz und Kate Lindsey. Thomas Hampson wird den Don Alfonso singen. Mit dieser Produktion komplettiert die Stiftung nach Le nozze di Figaro (2020) und Don Giovanni (2023) den Da Ponte-Zyklus.

Die drei nächstjährigen Mozartwochen-Konzerte der Wiener Philharmoniker leiten Adam Fischer (mit Igor Levit als Solisten), Christian Thielemann und Philippe Jordan (mit dem Pianisten Víkingur Ólafsson). Thielemann dirigiert Beethovens Neunte, es ist schließlich ein Gedenkjahr (200. Todestag).

Zurück zur heute Sonntag (1.2.) zu Ende gehenden Mozartwoche. Deren Thema war Lux Aeterna. Von diesem ewigen Licht haben sich, wie die Stiftung Mozarteum meldet, rund 29.000 Besucherinnen und Besucher aus sechzig Ländern anleuchten lassen. Die Auslastung lag bei über neunzig Prozent, die Hälfte der Vorstellungen – in Summe siebzig Veranstaltungen an vierzehn Spielorten – waren ausverkauft.

Besonders gefragt waren logischerweise die vier Aufführungen der Zauberflöte in der Regie von Rolando Villazón im Haus für Mozart. Der Vertrag mit Villazón als künstlerischer Leiter der Stiftung Mozarteum und damit der Mozartwoche wurde wie berichtet bis 2031 verlängert.

Die Besucherstruktur des Festivals rund um Mozarts Geburtstag (es war der 270.) laut Stiftung: „Führend ist wie immer der DACH-Raum, gefolgt von den USA, Italien, Frankreich und England. Ein beachtlicher Teil nimmt eine lange Anreise auf sich: Gäste aus Asien waren wieder stärker vertreten, hinzu kommen Gäste aus Australien und vermehrt auch aus Südamerika.“ (ISM / dpk-krie)

Die Mozartwoche 2027 findet vom 21. bis 31. Jänner statt. Das Programm wird Mitte Mai veröffentlicht – mozarteum.at

