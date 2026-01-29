In allen Lagen – die Klarinette

MOZARTWOCHE / WIENER PHILHARMONIKER / TICCIATI

29/01/26 Warum der Liederzyklus Les Nuits d’été von Hector Berlioz in das zweite Konzert der Wiener Philharmoniker – und überhaupt in diese betont „klassisch“ um Mozarts 270. Geburtstag und das Sterbejahr 1791 herum gebaute Mozartwoche – geraten ist, hat sich nicht erschlossen. Aber ein Hochgenuss war die Wiedergabe allemal.

Von Heidemarie Klabacher

Die Texte der sechs Lieder über Liebe, Verlust und Tod basieren auf den auch litrerarisch reizvollen Gedichten von Théophile Gautier. Die Mezzosopranistin Magdalena Kožená beschwor die emotionalen Stimmungen technisch souverän und so ausdruckstark wie kontrolliert. Allein das zweite Lied! Le Spectre de la Rose ist eine ausgewachsene Tragödie im Pianissimo. „An deinem Busen habe ich mein Grab“, haucht am Morgen nach der Ballnacht der sterbende Geist der Rose. Ihm lieh die Kozena die zartesten Farben ihrer facettenreichen Stimme. Über das Klarinetten-Solo am Ende ließe sich ein Bezug zum darauffolgenden Klarinettenkonzert an den Haaren herbeiziehen.

Die Ouvertüre zu Christoph Wilibald Glucks Zauberinnen-Oper Alceste aus 1767 war ein dramaturgisch klug aufgestellter Wegweiser zu Mozart. Dessen Sinfonie Es-Dur KV 543 – wieder ließen etwa im Trio die Klarinetten aufhorchen – ein weiterer symphonischer Höhepunkt der Mozartwoche.

Klarinettenkonzert A-Dur KV 622 geht eigentlich immer. Es gibt wenig Schöneres. Und Jubel ist den Ausführenden auf jeden Fall sicher. Aber Daniel Ottensamer und die Wiener Philharmoniker haben unter der Leitung von Robin Ticciati für eine tatsächlich überwältigende Wiedergabe überwältigenden Jubel eingefahren. Diese Interpretation im zweiten Konzert der Wiener am Mittwoch (28.1.) im Großen Festspielhaus war eine Sternstunde.

Es war eine federleichte, zugleich mit pointierter Phrasierung und mit Pianissimi an der Grenze zur Hörbarkeit fast schon radikale Lesart. Im Andante ließen die Ausführenden, wie es sich gehört, wohl die Zeit still stehen, aber nicht den unerbittlich sanften Zug vorwärts.

Hörfunkübertragung am 13.2., 19.30 Uhr, Ö1

Bilder: ISM / Wolfgang Lienbacher