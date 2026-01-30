Mit Höllenlärm in den Himmel

MOZARTWOCHE / ENSEMBLE L'ARPEGGIATA / PLUHAR

30/01/26 Das Orchester nicht leiser als fortissimo. Ein heldenhaftes Vokalensemble von acht Sängerinnen und Sängern singt als Chor gegen die Übermacht an. Vier grandiose Solisten finden im Getümmel keine gemeinsame Linie. Das Podium im Großen Saal – Schauplatz des Armageddon.

Von Heidemarie Klabacher

Es war als individueller Höhepunkt bei der Mozartwoche 2026 vorgesehen – das Konzert des Ensemble L’Arpeggiata unter der Leitung von Christina Pluhar mit Pergolesis Stabat Mater und Mozarts Requiem.

Für 799 Personen im Großen Saal des Mozarteums am Donnerstag (29.1.) war es das offenbar auch: Der Jubel brandete auf und wollte kein Ende nehmen.

Obwohl. Nach dem Ende des Stabat Mater f-Moll P. 77 von Giovanni Battista Pergolesi hörte ich eine Person hinter mir zögerlich leise zu einer anderen sagen: „Es sind schon zwei sehr verschiedene Stimmen...“ Für die erkrankte Sopransolistin Emőke Baráth sind gleich zwei Kolleginnen kurzfristig eingesprungen. Dank an beide, sie haben den Abend gerettet.

Die Sopranpartie im Stabat Mater hat die belgische Sopranistin Céline Scheen, eine Expertin auf dem Feld der Alten Musik, übernommen. Sie hat – sagen wir es unverblümt – ihren Altus-Partner Philippe Jaroussky in Grund und Boden gesungen. Der geschmeidige facettenreiche und noch immer in allen Lagen samtweiche Altus hatte kein Leiberl gegen die Strahl- und Durchschlagskraft des Soprans. Und beide rangen mit dem vorlauten Orchester. Denn Christina Pluhar fühlte sich zum dosierenden Eingreifen offenbar nicht bemüßigt. Sie hat in Agogik, Dynamik und vor allem Lautstärke ihrem Ensemble die Zügel schießen lassen. Ja dieses angestachelt – ungeachtet des intimen und delikaten Werkes für zwei Stimmen.

Viel Zeit zum gemeinsamen Proben mit der neuen Sopranistin und zum aufeinander Ein- und Abstimmen mag nicht gewesen sein. Was alles mit diesen beiden wunderbaren Vokalisten möglich gewesen wäre, zeigten am Schluss die zweite Strophe des Verses Inflammatus et accensus und vor allem das überirdische Quando corups morietur. Sopran und Altus schienen einander langsam zu finden. Sangen plötzlich mit- und nicht mehr nur nebeneinander. Erste kostbare Momente im Piano. Als ob plötzlich irgend ein Erzengel vom Himmel gerufen hätte O Freunde, nicht diese Töne...

All das, nur ohne die himmlische Intervention am Ende, gilt sinngemäß auch für die Wiedergabe von Mozarts Requiem d-Moll KV 626 in der Süßmayr-Fassung. Als Sopransolistin eingesprungen war hier die ganz wunderbare Tamara Ivaniš, die in der aktuellen Zauberflöte der Mozartwoche als Pagagena erfreut.

Die kroatische Sopranisten überstrahlte mit seelenruhig geführter Stimme souverän den ganzen Tumult. Die Qualitäten Philippe Jarousskys in der Altpartie kamen hier noch weniger zur Wirkung oder sind übertönt worden. Jedenfalls hat sich der Hochverehrte nicht zum „Draufdrücken“ hinreißen lassen und ist er selber geblieben.

Der Tenor hat im Requiem nicht besonders viele Gelegenheiten zum Glänzen. Die von Mozart geschenkten ergriff der amerikanische Tenor Zachary Wilders souverän. Er hat mit seiner strahlenden stimmlichen Präsenz immerhin erreicht, dass ausgerechnet vom Tuba mirum der Tenoreinsatz Mors stubebit in Erinnerung geblieben ist. Der britsche Bass Dingle Yandells war das solide Fundament.

Star des Abends war die aus dem polnischen Kraukau stammenden Capella Cracoviensis. Die acht Sängerinnen und Sänger stellten sich als Chor heldinnen- und heldenhaft dem Orchester. Mit etwas mehr Rücksichtnahme durch die Dirigentin hätte es mit diesen unglaublichen Vokalisten auch grandios funktionieren können. Die homogenen Passagen waren durchaus macht- und prachtvoll. Die vielen kontrapunktischen Einsätze, so perfekt und klangstark sie auch kommen mochten, machten in der tosenden Umgebung halt unerbittlich deutlich, warum der Komponist einen „Chor“ vorgesehen hat und kein Doppel-Quartett.

Dafür sind Salva me und Voca me in Rex tremendae und Confutatis in Intonation, Phrasierung und Artikulation des wenigen Textes auf der sicheren Seite, wenn nur so wenige Frauenstimmen diese singen. Unorganisch und überhastet herunterhaspeln musste die Capella Cracoviensis das Dominie Jesu Christe. Immerhin ein wenig zu der ihm gebührenden Ruhe kommen durfte sie im Hostias. Einnehmend die Spannung hier.

Das Ensemble L’Arpeggiata unter der Leitung von Christina Pluhar spielte so spritzig, fetzig und kundig wie immer. Von der „Klangfülle“ war die Rede. Das Motto des Abends lautete übrigens Requiem aeternatm. Keine Rede von ewiger Ruhe auch beim Publikum: Der Jubel entsprach locker der Lautstärke des musikalischen Teils des Abends...

Stop! Fast vergessen: Unerbittlich leise pochte die Pauke im Lacrimosa.

Hörfunkübertragung am 24.2., 19.30 Uhr, Ö1

,Bilder: ISM / Michal Nowak (2); Simon Fowler Erato Warner Classics; www.tamaraivanis.com ; Pauline Darley