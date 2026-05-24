Vom Meeresgrund zu den Sternen

PFINGSTFESTSPIELE / DIE KLEINE MEERJUNGFRAU

24/05/26 Andersens Märchen Die kleine Meerjungfrau wird im Ballett von John Neumeier zu einer heilsmysthischen Erduldens- und Erlösungsstory. Vom Meeresgrund über die Menschenwelt zu den Sternen – das dauert seine Zeit, hat aber starke Momente dank der Musik von Lera Auerbach und der Prima Ballerina des Hamburg Ballett.

Von Heidemarie Klabacher

John Neumeier, der seine Arbeiten als work in progress sieht, hat die Choreographie zur Kleinen Meerjungfrau im Andersenjahr 2005 geschrieben, sie alsbald umgearbeitet und 2012 und 2025 in jeweils neuer Fassung mit dem Hamburg Ballett wieder aufgenommen. Auch die Komponistin Lera Auerbach hat in enger Zusammenarbeit mit John Neumeier ihre erste Ballettmusik immer wieder bearbeitet. Was geblieben ist, ist eine erstaunliche Machtfülle in der Musik, die man gerade bei einem Meeres-Märchen nicht erwarten würde. Auerbach sprach gar „von Tonnen von Wasser“ die auf sie drückten, was ihn wiederum befremdet habe, so Neumeier im Programmbuch. Er will das Ganze eher von der philosophischen, quasi-religiösen Seite betrachtet haben: Durch ihren Verzicht auf Gegenliebe, vor allem aber durch ihren Verzicht auf Bitterkeit oder gar Hass, weil die Gegenliebe ausbleibt, wird die Meerjungfrau im Finale zu den Sternen erhoben.

Dies zusammen mit dem ständig auf der Bühne anwesenden Solisten Lennard Giesenberg. Dieser ist als Dichter mit Zylinder quasi jedermanns Alter ego. Er hilft vor allem mit, die Titelfigur zu beschützen und zu umsorgen. Er bemüht sich etwa, die kaum des Gehens, geschweige denn des Tanzens Mächtige in die Gesellschaftstänze und die kunstvollen Pas des deux des Prinzen mit der Prinzessin hineinzuschwindeln: Wenn Ballett zu Tränen rühren kann, dann in solchen Neumeier-Momenten.

Simon Hewett leitete bei der (einen) Aufführung zu Pfingsten die Wiener Symphoniker, die mit den moderat modern Klängen Auerbachs delikate Anderwelten schufen. Klangsinnlich vom Grollen der Wasser bis zum Glitzern der Sterne. Vor allem der leitmotivisch mit der Titelfigur verbundene Silberklang des Theremin ist im Ohr geblieben.

Beim Gastspiel des Hamburg Ballett am Samstag (23.5.) hörte und spürte man immer wieder unerwartet radikale Klangmacht. Allerdings weniger in der Meeres- als in der Menschenwelt. Etwa bei den seinbar so geschmeidigen, gesellschaftsfähigen jungen Männern an Bord des Kreuzfahrtschiffes, die nicht anstehen, ihre Partnerinnen mit physischer wie psychischer Gewalt zu dominieren. Und zwar so, dass man es kaum mitkriegt, und die Damen tun alles dazu, den Schein zu wahren.

Erstaunlich freundlich sind die Menschenfrauen- und mädchen zu dem seltsamen Findling. Die vormalige Meerjungfrau wird sogar in die Schar der Brautjungfern aufgenommen, macht dort aber trotz Ballettschuhen an den gequälten Füßen keine gute Figur. Hat sie doch grad erst unter Qualen ihren Fischschwanz und ihre Welt geopfert, um in der Nähe des geliebten Menschenmannes bleiben zu können. Für Power unter den ätherischen Wesen sorgt der Tänzer Louis Musin als Meerhexer, der diese Verwandlung bewerkstelligt. Erschütternd, wie die Tänzerin mit Gewalt von ihrem wallenden Meeres-Fisch-Kostüm getrennt und als frisch geborener, erwachsener aber hilfloser Mensch an den Strand geworfen wird.

„Unter Wasser“ haben meist drei Tänzer die kleine Meerjungfrau schweben und übermütig schwimmen und köpfeln lassen. Damit ist es nun vorbei. Der Prinz (er ist hier der Kapitän) hat das seltsam unbeholfene, kaum gehfähige Wesen zwar aus Mitleid an Bord genommen, denkt aber nicht daran, sich zu verlieben. Zwar hat sie ihn zuvor vor dem Ertrinken gerettet und sich prompt verliebt. Aber selbst wenn er sich daran erinnern könnte, hätte er keine Gegenliebe anzubieten. Der Menschen-Braut ist die zarte Verbindung ihres Verlobten zu dem unbeholfenen Mädchen dagegen nicht geheuer. Das Band zwischen den beiden wird von der Solistin Xue Lin und dem Solisten Matias Oberlin subtil angedeutet. Neumeiers Choreographie ist hier delikat. Aber es kommen immer wieder Matrosen, Freunde, die Society oder eben die Braut dazwischen.

Die Wechsel zwischen Meeresgrund, Meeresspiegel/Land und gegen Ende dem Himmel passieren so schlicht wie anschaulich, etwa durch kleine Schiffe hoch oben unter dem Schnürboden. Die Komponistin Lera Auerbach und John Neumeier, der für Choreografie, Inszenierung, Kostüme, Bühnenbild und Lichtkonzept zeichnet, haben gemeinsam tatsächlhich ein Gesamtkunstwerk geschaffen. Gerne lässt man sich mit zum Meeresgrund sinken oder zu den Sternen erheben.

Bilder: SFS / Kiran West