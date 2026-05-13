1.900 Sänger, fünfhundert Regenschirme

STICH-WORT

13/05/26 Zum zwölften Mal lädt der Chorverband Salzburg heute Mittwoch (13.5.) zur Langen Nacht der Chöre. Die Chorleiterinnen und Chorleiter haben wieder bunte und abwechslungsreiche Programme erarbeitet, die Salzburger Chorlandschaft ist ja entsprechend vielfältig. 81 Chöre haben sich diesmal angemeldet.

Der Wetterbericht für den Abend klingt vielversprechend, vielleicht kommt also ein Apercu gar nicht zum Einsatz: „Nach vielen Jahren, in denen uns das Wetter bei der Langen Nacht der Chöre immer wieder überrascht hat, haben wir Konsequenzen gezogen – und präsentieren stolz unsere stilvolle Neuheit“, heißt es auf der Website des Chorverbands Salzburg. Es ist ein Knirps mit entsprechendem Aufdruck. Gut, dass es laut Wetterbericht erst gegen Mitternacht zu regnen beginnt, bei fünfhundert Exemplaren stünden ja bei rund 1.900 Sängerinnen und Sängern beinah drei von vier im Regen.

An 19 Orten gibt es Auftritte, alle Konzerte bei freiem Eintritt, meldet der Chorverband Salzburg: „Die ausgewählten Schauplätze bieten aufgrund ihrer Architektur, ihrer Geschichte oder ihrer aktuellen Nutzung ein ganz besonderes Ambiente: Sie sind sowohl für die Chöre als auch für die Zuhörenden nicht alltäglich, manche sind normalerweise gar nicht frei zugänglich und verleihen so dem Abend eine ganz besondere Stimmung.“ So wird es Auftritte auch in der Krypta unter dem Salzburger Dom oder in den Katakomben hoch über dem Friedhof von St. Peter geben. Wie schon die Jahre zuvor finden die Nachwuchs-Sänger mit der Jugendbühne in der Sala Terrena ihren Platz.

Seit geraumer Zeit folgt auf die Lange Nacht der Chöre eine Woche der offenen Chorproben – eine Einladung, persönliche Kontakte zu knüpfen.

Die Lange Nacht der Chöre ist diesmal verbunden mit dem Jubiläum 50 Jahre Musikmittelschulen in Salzburg. Bei einem Festumzug durch die Stadt haben sich heute am frühen Nachmittag zehn Schulchöre beteiligt und im Innenhof der Alten Residenz, im Furtwängler Park, auf dem Kapitelplatz und im Dom gesungen. Den Abschluss bildete für die Chöre der Musikmittelschulen ein gemeinsamer Auftritt im Stiftshof von St. Peter. (Chorverband Salzburg/dpk-krie)

Lange Nacht der Chöre heute Mittwoch (13.5.). Die Konzerte finden von 19.30 bis 22 Uhr statt. Den glanzvollen Abschluss bildet wie üblich um 22.30 Uhr das gemeinsame Singen aller teilnehmenden Chöre im Innenhof von St. Peter – Das Programmheft zum Download – www.salzburg.langenachtderchoere.at

Bilder: Chorverband Salzburg