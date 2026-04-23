Archäologische Funde und Beton

STICH-WORT

23/04/26 Seit zehn Tagen wird am Mozartplatz gebaut. Gleich am ersten Tag stieß man bei Grabungen entlang des Imhofstöckls auf eine Mauer und einen Ziegelfußboden, der aus dem Spätmittelalter stammt. Ein Fall also für die Archäologen.

„Archäologisch und geschichtlich sind diese Funde sehr spannend. Neben den Mauern und dem Ziegelboden haben wir mehrere Kupfermünzen gefunden, vorwiegend aus der römischen Antike. Der Aushub wird sorgfältig auch mit einem Metalldetektor untersucht – die gefundenen Münzen werden restauriert und können dann entsprechend analysiert werden", sagte Bürgermeister-Stellvertreter Kay-Michael Dankl bei einem Lokalaugenschein.

Trotzdem ist man im Zeitplan, mit Bodenfunden in der Innenstadt ist ja allemal zu rechnen und sie sind deshalb eingeplant. „Als Historiker bin ich gespannt auf alle Funde, die mehr über die Geschichte des Mozartplatzes verraten. Als Ressortverantwortlicher hoffe ich, dass es nicht zu viel wird. Aber der Schutz der unterirdischen Mosaikböden aus der Zeit des römischen Iuvavum erfordert beim Mozartplatz besondere Rücksichtnahme. So werden zum Beispiel die Bäume nahe der Mozartstatue höher positioniert, um den Eingriff in den Boden zu minimieren.“

Ebenfalls beim Lokalaugenschein anwesend war Melanie Ebner von der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Der Mozartplatz war 2025 im Rahmen der Initiative Österreichs 9 Betonschätze – Raus aus Grau! einer von drei Salzburger Kandidaten: „Tausende Menschen haben im Vorjahr bei der Greenpeace-Initiative über jene Plätze abgestimmt, die am dringendsten begrünt werden müssen. Die Stadt Salzburg kommt dem Wunsch der Bevölkerung nun nach und setzt damit ein wunderbares Zeichen. Stadtregierungen sollten diesem Salzburger Vorbild folgen!“

Bei der Baustellenabsperrung hat die Stadt ein historisches Foto auf eine Plane drucken lassen, das einen bemerkenswerten Vergleich ermöglicht: Das Foto aus den 1960ern zeigt eine Mozart-Statue, die auf allen Seiten von einer Flut an parkenden Autos umgeben ist. Klar, dass der Mozartplatz autofrei sein wird. Die erste Bauphase läuft bis Juli. Nach der Sommerpause werden die Arbeiten dann im September fortgesetzt und im November abgeschlossen. Die Bauarbeiten sollen 2028 abgeschlossen werden. (InfoZ)

Bilder: wildbild / Doris Wild