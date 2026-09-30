Das leise Ende nach 434 Jahren

STICH-WORT

30/09/26 Morgen ist es tatsächlich geschehen um die Mayrische, das von der Universal-Edition betriebene Noten-Fachgeschäft im Pressvereinshaus in der Salzburger Bergstraße. Dasselbe Schicksal ereilt auch Musik Müller in Wien.

Von Reinhard Kriechbaum

Im Jahr 2020, als die Mayrische Musikalienhandlung schon einmal mit Schließung bedroht war, hat es eine Unterschriftenaktion gegeben. Über dreitausend Leute haben damals bekundet, dass es diese Institution weiter geben solle. Offenbar haben sie dann aber doch zu wenig Noten dort gekauft.„Durch die Verkleinerung und den Umzug des Standorts konnte damals eine Fortführung ermöglicht werden“, heißt es nun auf der Website. „Nach erneuter sorgfältiger Prüfung musste nun anerkannt werden, dass eine wirtschaftlich nachhaltige Fortführung des bisherigen Geschäftsbetriebs nicht mehr möglich ist.“

„Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen“, kann man auf der Website der Mayrischen und von Musik Müller (Wien) lesen. „Über einen langen Zeitraum wurden verschiedene Möglichkeiten geprüft und es wurde intensiv versucht, die beiden Geschäfte als Orte für Musik, persönliche Beratung und fachlichen Austausch zu erhalten.“

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hätten sich in den vergangenen Jahren weiter verschärft. „Die Umsätze konnten sich insbesondere nach dem deutlichen Rückgang während der Corona-Pandemie nicht wieder auf das frühere Niveau entwickeln. Gleichzeitig sind Energie-, Personal- und weitere Betriebskosten erheblich gestiegen. Auch der zunehmende Onlinehandel hat den stationären Musikalienhandel nachhaltig verändert und vor weitere Herausforderungen gestellt.“

Seit 1994 gehört die Mayrische Musikalienhandlung zum Konzern der Universal Edition Wien. Aber schon 1592, also vor sage und schreibe 434 Jahren, konnte man hier Noten kaufen – damit ist die Mayrische, die ihren Standort in den über vier Jahrhunderten ihres Bestehens natürlich mehrmals wechselte, eine der ältesten Notenhandlungen in Europa überhaupt.

Von Constanze Mozart ist ein Tagebucheintrag vom 27. September 1828 erhalten: „Auch begehrte ich einen der ersten Abdrucke der Biographie (Mozart-Biographie von Nissen) mir so bald wie möglich durch die Mayrische Buchhandlung zu überschicken.“ Ursprünglich war die Mayrische in der heutigen Sigmund-Haffner-Gasse und auf dem heutigen Alten Markt angesiedelt. 1919 inserierte Otto Neugebauer die Geschäftsverlegung in das Haus Bismarckstraße 18 nächst Bazar – das war dann für 101 Jahre, bis 2020, der vertraute Standort: gegenüber der Obus-Station in der Theatergasse. In den ersten Wochen des Jahres 2021 erfolgte dann die letzte Übersiedlung in die Bergstraße.

Bis 2020 galt das Unternehmen als größtes Fachgeschäft für Musiknoten und Musikbücher in Salzburg und es zählte zu den bestsortierten Musikalienhandlungen im gesamten deutschsprachigen Raum. In den letzten fünf Jahren konzentrierte man sich auf den Kernbereich, die Noten. Auf Literatur mit Musikbezug, die bis zur Übersiedlung im Parterre des zweigeschoßigen Geschäfts in der Theatergasse Platz fand, wurde in der Bergstraße verzichtet.