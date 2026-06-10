Der liebe Gott als Fußballtrainer

STICH-WORT

10/06/26 Es ist nicht unser Revier, aber ganz wollen wir uns der morgen Donnerstag (11.6.) beginnenden Fußball-WM doch nicht verschließen. Die Steilvorlage liefert uns ausgerechnet der Salzburger Erzbischof Franz Lackner.

Von Reinhard Kriechbaum

Warum man laut dem Salzburger Erzbischof „Gott mit einem Fußballtrainer vergleichen“ könne? „Der Trainer hat die Idee, er hat den Plan, er weiß, wie es gehen sollte, und stellt die Spieler dementsprechend ein. Das wäre höchst erfolgversprechend. Aber dann geht das Spiel los und die Spieler spielen drauflos. Sie entdecken die Spielfreude und die Begeisterung und vergessen den Plan. So geht es dem lieben Gott mit uns.“

Besonders der Fußball als Mannschaftssport zeige wichtige Gemeinsamkeiten mit dem christlichen Leben und der Seelsorge. „Glauben kann man nicht allein, gewinnen kann man im Fußball auch nicht allein. Es braucht schöne Spielzüge, aber es braucht auch diesen Zug aufs Tor, diese eschatologische Pointe auf das Ziel und in das Tor des ewigen Lebens.“ So wird Franz Lackner in der Presseaussendung zitiert.

Für Nicht-Theologen: Eschatologie ist die Lehre vom Jenseits, im Wort steckt das Wort „Vollendung“. Hoffen wir, dass sich unsere Nationalmannschaft nicht gar zu jenseitig anstellt. Mit Vollendung zu rechnen ist freilich auch sehr optimistisch. Der Erzbischof immerhin hofft „auf eine gute Performance der Nationalmannschaft“. Und wie wird die Performance der Fans, wie werden sich die aufführen? Mit Zurückhaltung „im Falle eines Sieges“ rechnet Lackner eher nicht: „Naja, als geborener Fußballfan halte ich das ‚Am-Boden-Bleiben‘ für irreal. So reagiert der Fußballfan nicht. Da werden wir schweben.“

Auf Wolke sieben, vermuten auch wir – und dazu müssen dann wohl einige Cherubim und Seraphim vorübergehend das himmlische Spielfeld räumen. Aber jetzt warten wir erst mal ab, was der göttliche Trainer mit unserer Elf vor hat.

Bild: Erzdiözese Salzburg / Franz Neumayr