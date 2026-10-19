Der Stachel im Fleisch

STICH-WORT

19/10/26 Es wird ein erbitterter Kampf ums Salzburger und angesichts der Prominenz höchstwahrscheinlich auch von weitem anreisende Publikum: Am 4. Juni 2027, dem ersten Abend der beiden Residenzplatzkonzerte, wird Sting auftreten, wurde heute Montag (19.10.) publik gemacht.

Von Reinhard Kriechbaum

Wir haben ja schon davon berichtet: Der Freitag 4. Juni 2027 ist Großkampftag. Das erste Residenzplatzkonzert kollidiert nicht nur mit der Langen Nacht der Kirchen (die man im Vorjahr eben wegen der Terminkollission für unser Bundesland abgesagt hat), sondern auch mit den großen Konzerten der Philharmonie Salzburg im Großen Festspielhaus, welche A Symphonic Tribute to the 80s auf dem Spielplan hat. In beiden Fällen geht es um tausende Besucherinnen und Besucher.

Zumindest beim Tribute to the 80s konkurriert man wahrscheinlich um das gleiche Publikum, schließlich kündigt auch der Veranstalter Semtainment (bei dem die Stadt als Auftraggeber arbeiten lässt) Sting als „einen der größten Namen der internationalen Musikgeschichte“ an. Wir haben nachgeschaut: Der Brite Gordon Matthew Thomas Sumner, so der bürgerliche Name von Sting, wurde 1951 geboren. Mit 75 nicht mehr der Allerjüngste also, aber vielleicht doch noch zu aktiv, um ihn in die Musikgeschichte abzuschieben. Als eher klassik-orientiertes Medium haben wir möglicherweise andere Zeitbegriffe als in der Pop-Welt üblich.

Jedenfalls zählt Sting mit 17 Grammy Awards und mehr als hundert Millionen verkauften Alben zu den erfolgreichsten Künstlern seiner Branche. Er war ab 1977 Frontmann der schon lange nicht mehr bestehenden Gruppe The Police. Legendäre Songs sind Every Breath You Take, Roxanne, Englishman in New York und Fields of Gold. Er kommt im Rahmen der STING 3.0-Tour nach Salzburg, gemeinsam mit seinem langjährigen Gitarristen Dominic Miller und dem Schlagzeuger Chris Maas. Er lasse seine „legendären Songs in einem reduzierten, zugleich kraftvollen Live-Format“ hören, heißt es in der Ankündigung. Als Opener eröffnet die österreichische Singer-Songwriterin Ina Regen den Konzertabend.

Der Veranstalter ist voll des Lobes über sich selbst: Kapazunder wie Sting zu verpflichten, „gelingt vor allem nur durch eine starke Zusammenarbeit mit Barracuda Music, aber auch mit Bürgermeister und Stadt, den Behörden, der Altstadt und allen Beteiligten. Gemeinsam schaffen wir Konzerterlebnisse, die Salzburg weit über die Stadtgrenzen hinaus als Musikstandort sichtbar machen.“ Endlich tut das jemand.

Beim Nachlesen in Wikipedia haben wir unter anderem erfahren, dass Sting eingestanden habe, Anfang der 1980er Jahre regelmäßig Kokain konsumiert zu haben, „wodurch er aggressiv und streitsüchtig geworden sei, was zu den Zerwürfnissen innerhalb der Gruppe“ The Police beigetragen habe. Das ist immerhin schon gute vierzig Jahre her, verbindet ihn aber mit Christopher Seiler, der sich erst im Vorjahr ein mit Diversion abgeschlossenes Gerichtsverfahren eingehandelt hat. Der Musiker damals entschuldigend in einem Instagram-Video: „Man geht zu keiner Person – egal in was für einem Zustand, egal wie illuminiert man ist – nimmt’s so und schmiert ihr dann Kokain auf die Lippen.“ Sailer & Speer treten wie berichtet am Abend nach Sting, am 5. Juni 2027, auf dem Residenzplatz auf.

Wie kam Sting eigentlich zu seinem Künstlernamen? Als junger Mann spielte Gordon Matthew Thomas Sumner in verschiedenen britischen Jazzgruppen. Da sei er einmal in einem gelb-schwarz gestreiften Pullover aufgetreten, und ein Bandkollege habe gemeint, er sehe wie eine Wespe aus. So wurde Gordon Sumner zu Sting, zum (Wespen)-Stachel.

Der Kartenvorverkauf beginnt am 23. Oktober um 10 Uhr – www.oeticket.com, www.semtainment.at

Bild: Wikimedia / Raph_PH