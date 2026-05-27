Die Bibliothek in der Tasche

STADTBIBLIOTHEK / APP

27/05/26 Ab sofort bietet die Stadtbibliothek Salzburg ihren Leserinnen und Lesern eine neue, kostenlose App. Die Bibliothek in der Tasche bündelt alle wichtigen Services rund um Ausleihe, Verlängerung, Suche und Veranstaltungen auf dem Smartphone.

„Mit der neuen App wollen wir die mobile Ausleihe noch übersichtlicher machen. Gleichzeitig hat man vorgemerkte und ausgeliehene Medien noch besser im Blick“, so Leiter der Stadt:Bibliothek Helmut Windinger. Ein zentrales Feature ist das Ausleihen ohne physische Karte: Der Bibliotheksausweis wird automatisch als Barcode am Mobilgerät hinterlegt und kann direkt in das digitale Wallet übernommen werden. Damit reicht künftig das Smartphone für den Bibliotheksbesuch.

Für Familien besonders praktisch: Mehrere Konten lassen sich auf einem einzigen Gerät verwalten, jedem Konto kann ein eigener Name zugeordnet werden. Die Benutzerführung für Verlängerungen – sowohl für „Alles verlängern" als auch für Einzelverlängerungen – wurde verbessert und sorgt für einen schnellen Überblick über ausgeliehene Medien.

Die Suchfunktion zeigt die Verfügbarkeit und bietet eine Vormerkmöglichkeit. Medien können alternativ auch auf eine persönliche Merkliste gesetzt werden. Ein integrierter Barcodescanner ermöglicht es, etwa im Buchhandel spontan zu prüfen, ob ein Titel auch im Bestand der Stadtbibliothek vorhanden ist.

Damit keine Rückgabefrist verpasst wird, erinnert die App über Android-Nachrichten oder den Apple-Kalender automatisch an ablaufende Medien – der gewünschte Vorlaufzeitraum lässt sich individuell einstellen. Ergänzt wird das Angebot durch eine übersichtliche Anzeige aller Veranstaltungen der Stadt:Bibliothek sowie vollständige Kontaktinformationen inklusive Öffnungszeiten und Bücherbushaltestellen.

In Kürze wird eine Anzeige aller Neuerwerbungen der letzten dreißig Tage ergänzt. Ab Herbst 2025 sollen zwei besonders innovative Features hinzukommen: die direkte Ausleihe von Medien per App – ganz ohne Gang zum Selbstverbucher, da Entsicherung und Verbuchung direkt über das Handy erfolgen – sowie die direkte Übernahme von Veranstaltungen in den eigenen Kalender über iCalendar.

Die App ist über die jeweiligen App-Stores erhältlich – für Android-Geräte unter mobilOPAC Android, für Apple-Geräte unter mobilOPAC iOS. Nach dem Download genügt die Auswahl von „Salzburg" in der Bibliotheksübersicht, um die App in die persönliche Stadt:Bibliothek-App mit dem vertrauten Logo zu verwandeln (Single-Bibliotheken-Modus). – buch.stadt-salzburg.at

Bild: Stadt Salzburg / Kurt Hinteregger