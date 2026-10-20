Elfriede Jelinek

STICH-WORT

20/10/26 Heute Dienstag (20.10.) feiert Elfriede Jelinek ihren 80. Geburtstag. Da kommt die Meldung der Nominierungen für den Nestroy-Preis gerade recht: Jelineks im vergangenen Festspielsommer uraufgeführtes Stück Unter Tieren steht da zwei Mal auf der Liste.

Von Reinhard Kriechbaum

Da ist Elfriede Jelinek einmal selbst nominiert, in der Kategorie „Bestes Stück – Autor*innen Preis“. „Elfriede Jelinek, Nobelpreisträgerin, Textakrobatin und literarische Ikone seziert in ihrem jüngsten Drama Unter Tieren einmal mehr brillant das manifeste Versagen eines aus den Fugen geratenen Finanzkapitalismus“, schreibt Susanna Schwarzer als Begründung für die Nominierung.

„Korruption, Raffgier, phrasendreschende Wirtschaftsbosse und Politiker, geheuchelte Systemkritik und leere Worthülsen haben uns längst alle zu Tieren des Systems gemacht. Naheliegend der Kunstgriff der Autorin, dass sie Tiere zu Wort kommen lässt: Staunend räsonieren Fuchs und Hase, Schwein und Esel über die Menschen, ihren verantwortungslosen Turbokapitalismus und das Rätsel der Geldvermehrung. Mit wachsendem Sarkasmus folgen die Tiere den Spuren des Geldes: von Benko bis zur Bibel, von Sigi Wolf bis zum SV Mattersburg – Geld regiert die Welt.“ Schonungslos und pointiert zerlege die Autorin „in dieser textgewaltigen animalischen Wirtschaftskomödie die Untiefen unserer verlogenen und ausgehöhlten Gesellschaft. Und das mit einem unglaublichen Furor, wütend und ironisch in rasantem Tempo, lustvoll spielerisch, aber auch sehr böse und ohne jegliche Kompromisse mit der ganz typischen Jelinekschen Dynamik.“ Es sei ihr letztes Stück, habe die „Vielschreiberin“ verkündet. „Angesichts der Weltenlage kann man nur hoffen, dass sie es sich noch einmal überlegt!“

Die zweite Nestroy-Nominierung für Unter Tieren ist in der Kategorie „Ensemblepreis“. „Die heurige Koproduktion der Salzburger Festspiele mit dem Wiener Burgtheater dauert zwar ungefähr (mindestens!) vier Stunden, aber von der Nicolas-Stemann-Interpretation des Textes Unter Tieren von Elfriede Jelinek möchte man keine Minute missen. Pausen darf man zwar selber machen und kann das Bühnengeschehen dann außerhalb des Saales auf Bildschirmen verfolgen, aber Notwendigkeit besteht dafür kaum.“ In dieser Besetzung werde, so Martin Lhotzky in der Begründung, „beinahe das alte Klischee, dass, wenn es den Schauspielern gefällt, das Publikum leidet, ad absurdum geführt“.

Der 80. Geburtstag von Elfriede Jelinek sei hier auch der Anlass, ihre Aufführungen bei den Salzburger Festspielen zu rekapitulieren – im Gegensatz zu Thomas Bernhard oder Peter Handke hat man sich hierzulande für sie offensichtlich wenig erwärmen können, wie ein Blick ins Archiv zeigt. Erst als 52jährige, im Festspielsommer 1998, kam sie hier zu Ehren. Mit der Uraufführung von er nicht als er (mit Robert Walser), inszeniert von Jossi Wieler. Im Umfeld dieser Produktion schien eine Reise durch Jelineks Kopf und eine Hommage an Elfriede Jelinek angesagt, beides üppig-prominent besetzte Lesungen.

Dann folgte nur noch 2003 ein Gastspiel des Schauspielhauses Zürich auf der Pernerinsel mit Macht nichts. Eine kleine Trilogie des Todes. Zwei Aufführungen nur. 2004 hat man ihren Kaprun-Text Das Werk, ausgezeichnet bei den Mühlheimer Theatertagen, auch bei den Festspielen im Landestheater präsentiert bekommen, in der Ur-Inszenierung vom Jahr zuvor im Burgtheater durch Nicolas Stemann. Sonst eigentlich nur Randveranstaltungen – etwa eine Jelinek-Lesung mit Mavie Hörbiger im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung 2022 zu Kapital Geschlecht.

Das Salzburger Landestheater hatte zuletzt 2018 Das Licht im Kasten im Spielplan und 2023 Wolken. Heim/Am Königsweg. Vor zwei Jahren hat – ein ehrgeiziges Unternehmen – der damalige Abschluss-Jahrgang am Thomas Bernhard Institut der Universität Mozarteum Jelineks bis dahin noch nie in Österreich aufgeführtes Stück Das schweigende Mädchen im KunstQuartier präsentiert.

Im Schauspielhaus Salzburg hat am 10. Dezember Jelineks Fassung von Oscar Wildes Bunbury unter dem Titel Ernst ist das Leben Premiere.