Festspielkopf

STICH-WORT

04/05/26 Seit hundert Jahren ist der Vier-Masken-Block von Jakob Adlhart ein Blickfang. Neuerdings ist er wieder blütenweiß, denn die Skulptur unter dem Goldhimmel-Vordach beim Eingang ins Faistauer-Foyer wurde gereinigt.

Von Reinhard Kriechbaum

Der Vier-Masken-Block gehört sozusagen zum Urbestand im Festspielbezirk. Der Bildhauer selbst hat in seiner Autobiographie beschrieben, wie es zu dem Auftrag kam. So zitiert ihn Adolf Hahnl in seiner 1980 erschienenen Monographie Der Bildhauer Jakob Adlhart: „Seit März 1926 gestaltete Clemens Holzmeister den Umbau des Salzburger Festspielhauses. Eines Tages ... begegnete ich dem jungen Architekten, der mich einlud, für sein Hauptportal einen Maskenblock aus Marmor zu hauen. Vier ‚antikische‘ Masken sollten ... zu einem Block verbunden werden.“ Weil Untersberger Marmor nicht in der erforderlichen Dimension zur Verfügung stand, griff Adlhart zu Laaser Marmor aus Südtirol. Im Jahr darauf wurde der über fünf Tonnen schwere Block angebracht, erst über dem Portalbogen. Später stand er auf dem Vordach zum Eingang ins Kleine Festspielhaus bzw. in die Felsenreitschule. Seit dem Umbau zum Haus für Mozart steht er auf einem Sandstein-Sockel.

Adlhart berichtet weiter über die Ereignisse nach dem „Anschluss“ 1938: „Auch der Vier-Masken-Kopf von 1926 wurde von der Lokalpresse als ‚verdammt jüdisch anmutend‘ verfemt und musste abgenommen werden, wobei sich die Firma Kiefer AG (in Oberalm) als kulant erwies und meine Arbeit nicht weiter ‚verwertete‘, sondern bewahrte, so dass er nach dem Krieg unversehrt wieder montiert werden konnte.“ Schlechter erging es damals seinen sechs Genien beim Bühneneingang, diese Objekte aus Betonguss wurden damals vernichtet.

Jakob Adlhart und die Zeit des Nationalsozialismus ist ein, sagen wir es vorsichtig, diffiziles Thema. Festspielkopf und Genien mussten dran glauben, und auch der Gekreuzigte im Benediktinerkolleg von St. Peter galt den neuen Machthabern als Musterbeispiel für fehlgeleitete, „entartete“ Kunst. Andrerseits war Jakob Adlhart mit dem NS-Architekten und Salzburger Gau-Siedlungsplaner Otto Strohmayer verschwägert und kam so zu Aufträgen. So erhielt er 1941 aus Berlin den Auftrag, vier Löwen nach Entwürfen des Architekten Tamms für die Salzburger Staatsbrücke zu schaffen. Zwei wurden ausgeführt und nach dem Krieg nach Linz verkauft, wo sie heute vor dem Bahnhof stehen.

Worüber in Zusammenhang mit Adlharts Werk auch weniger gerne gesprochen wird: 1942 schuf er die Adlerfiguren auf den Torpavillons von Schloss Kleßheim – auch das ein Beispiel für Nazi-Architekturgestaltung in Salzburg.

D er Vier-Masken-Block wurde jedenfalls 1946 wieder aufgestellt. Die Genien wurden erst 1978, also vier Jahrzehnte nach ihrer Zerstörung wieder rekonstruiert. Dafür war der Maler Karl Weiser, damals Präsident des Salzburger Kunstvereins, eine treibende Kraft.

Einer, der sich jetzt um die Säuberung des Festspielkopfs verdient gemacht hat, ist Michael Neureiter. Wie er erzählt, fiel ihm auf dem Weg zu einer Festspielaufführung auf, dass die Skulptur recht unansehnlich aussah. Er wandte sich im November an die Festspiele und bekam schließlich im Jänner die erhoffte Antwort: „Dies ist für das Frühjahr bereits fix eingeplant.“ Nun ist die Sache erledigt.

Übrigens waren zuletzt auch die Genien am Bühnenportal im Toscaninihof in einem nicht sonderlich guten Zustand. Die Figuren, die ebenfalls Masken auf Händen tragen, litten stark unter der Witterung, Moos wuchs in manchen Fugen. Betonguss zu restaurieren ist aufwändiger – aber auch das ist geschehen. Jetzt kann man sie wieder herzeigen.

Bilder. Michael Neureiter (1); Wikimedia/1971markus (1); dpk-krie (1); SF (1)

Zum Feuilleton Im Fadenkreuz der Nazi-Kunst-“Ästheten“