Frau im Fels

STICH-WORT

29/05/25 Man täte sich wünschen, für jedes Handy-Foto des Mannes im weißen Hemd auf der goldenen Kugel auf dem Kapitelplatz auch nur einen Cent abzukassieren – man wäre finanziell vermutlich aus dem Schneider. Viel ruhiger ist es um Stephan Balkenhols Frau im Fels.

Von Reinhard Kriechbaum

Diese etwas schüchtern, jedenfalls sehr zurückhaltend wirkende Partner-Figur zur Sphaera, dem Mann auf der Goldkugel, ebenfalls seit 2007 Teil des Walk of Modern Art in Salzburg, steht ja vergleichsweise unauffällig im Toscaninihof, in einer Nische über dem Eingang zur Garage. Die feuchte Umgebung im wasserdurchlässigen Nagelfluh-Gestein hat ihr in den bisher neunzehn Jahren, die sie dort steht, nicht so gut getan. Sie ist schließlich aus Holz und nicht aus Stein. Deshalb wird die Figur heute Freitag (29.5.) zur Restaurierung in das Atelier des Künstlers gebracht. Balkenhol selbst führt die konservatorischen Arbeiten aus. Nach der Restaurierung kehrt die 140 Zentimeter hohe Dame an ihren angestammten Platz in der Nische der Felswand zurück. „Ein entsprechender Hinweis wird vor Ort angebracht“, kündigt die für den Walk of Modern Art zuständige Sammlung Würth an.

Was hat es mit den beiden Figuren überhaupt auf sich? Dazu heißt es seitens der Sammlung Würth: „Die Frau im Fels bildet das weibliche Gegenüber zu Balkenhols monumentaler, das Stadtbild prägender Sphaera auf dem Kapitelplatz, jener großen Goldkugel, mit Sockel rund 9 Meter hoch, auf der gelassen eine männliche Figur steht. Durch ihre große Deutungsoffenheit bewegen sich beide Figuren auf dem schmalen Grat zwischen Wiedererkennen und Zweifel, zwischen Nähe und Ferne – gerade das macht sie so faszinierend.“

Beide Werke gingen 2013 von der Salzburg Foundation in die Sammlung Würth über, die sie seither als Dauerleihgabe der Stadt Salzburg zur Verfügung stellt und für den langfristigen Erhalt der Figuren sorgt. Dass die Frau im Fels ein Lifting erhält passt gut, schließlich wird Stephan Balkenhol im Juli und August Opernfiguren auf dem Residenzplatz präsentieren.

Demnächst also vieles frisch im Toscaninihof, denn auch die Festspiele sind dort jüngst aktiv geworden. Die sechs Genien, Jakob Adlharts Reliefs am Bühnenportal des Hauses für Mozart, wurden von Moosbesatz befreit und gereinigt. Auch der Vier-Masken-Block („Festspielkopf“) auf der anderen Seite des Gebäudes ist seit kurzem wieder blütenweiß.

Bilder: VG Bild-Kunst, Bonn 2026 / Manfred Siebinger (1); dpk-krie (1); Salzburger Festspiele (1)