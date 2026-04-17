Hopfen und Malz sind nicht verloren

STICH-WORT

17/04/26 Der 18. April steht seit 1982 als „International Day of Monuments and Sites“, also als Welterbe-Tag, im Zeichen des UNESCO-Kulturerbes. In Salzburg lenkt man heuer das Augenmerk auf das ehemalige Zipfer-Bierhaus und bietet Rundgänge an. Es ist eine der ältesten Gaststätten der Stadt.

Von Reinhard Kriechbaum

Es geht also um das Haus Sigmund-Haffner-Gasse 12/Universitätsplatz 19. Da die heutige Fassadengestaltung aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammt, erkennt man das Alter nicht auf den ersten Blick. „Das Gebäude steht exemplarisch für die vielschichtige Bau-, Sozial- und Kulturgeschichte der Salzburger Altstadt“, erklärt Dagmar Redl-Bunia, Bauhistorikerin der Stadtgemeinde.

Bereits 1347 sind zwei eigenständige Häuser urkundlich belegt, die spätestens im frühen 15. Jahrhundert vereinigt wurden. Von damals stammt der Arkadenhof. Besitzer war bis zum Ende des 16. Jahrhunderts die einflussreiche Kaufmannsfamilie Elsenheimer, deren Mitglieder wichtige städtische Ämter bekleideten. Im 17. Jahrhundert ging das Haus an Thomas Perger von Emslieb, einen hochrangigen Hofbeamten, und blieb anschließend im Besitz der Familie von Grimming, weshalb es lange als Pergerbehausung bzw. Baron-Grimming-Haus bekannt war. Weitere Eigentümer im 18. Jahrhundert waren unter anderem die Familien Robinig und Steinhauser.

Besondere kulturhistorische Bedeutung erlangte das Haus um 1801, als Mozarts Schwester Maria Anna hier einzog und bis zu ihrem Tod 1829 lebte und Klavierunterricht gab. Eine Gedenktafel erinnert daran. Auch der letzte Salzburger Hofkomponist Luigi Gatti wohnte hier.

Im 19. Jahrhundert wurde das Gebäude vor allem als Kaffeehaus genutzt und entwickelte sich zu einem gesellschaftlichen Treffpunkt. Nach umfangreichen Umbauten um 1907 ging das Haus in den Besitz der Zipfer Brauerei über und wurde als Zipfer Bierhaus bekannt. Nach wechselnden Nutzungen im 20. Jahrhundert erfolgte 1991/92 eine Generalsanierung, die den historischen Charakter bewahrte.

Die handgeschnitzten Möbel im expressionistischen Zackenstil greifen die Kunst des Bierbrauens und die einzelnen Bundesländer auf und wurden erst kürzlich aufwendig restauriert. Im Zuge der Arbeiten wurden auch bis dato unbekannte Malereien entdeckt, die unter anderem Hopfen und Malz (Gerste) darstellen. „Hier war also nicht Hopfen und Malz verloren“, freut sich Dagmar Redl-Bunia.

Hopfen und Malz sind auch deshalb in dem Haus am Ritzerbogen nicht verloren, weil das Lokal seit neuestem wieder geöffnet ist. Die Familie Hohensinn betreibt es nun als „Ritzerwirt“. „Seit Jahrhunderten öffnen sich hier zwei Türen zur Salzburger Altstadt – eine am Universitätsplatz/Grünmarkt, die andere in der Sigmund-Haffner-Gasse. Einst nutzten Händler und Studenten beide Wege, um einzukehren.“ Das schreiben die neuen Wirtsleute auf ihrer Homepage.

Zum Welterbe-Tag morgen Samstag (18. April) gibt es ab 10.30 Uhr Führungen; keine Anmeldung erforderlich – www.unesco.at; www.ritzerwirt.com; www.stadt-salzburg.at

Bilder: Stadt Salzburg / Stevie Klinar (2); Stadtarchiv (1)