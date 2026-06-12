Kapellmeister und Solopaukist

STICH-WORT

12/06/26 „Bisher ist die Wetterprognose für Sonntag nicht schlecht“, heißt es im jüngsten Newsletter des Mozarteumorchesters. Keine Sorge, das Dach des Großen Festspielhauses ist so einigermaßen dicht. Aber warum ist dann das Wetter am Tag der letzten Sonntagsmatinee des Mozarteumorchesters am 14. Juni ein Thema?

Immer wieder arbeiten das Mozarteumorchester und der Salzburger Blasmusikverband zusammen. Um dies auch für das Publikum sichtbar zu machen, wird vor der kommenden Sonntagsmatinee die Trachtenmusikkapelle St. Martin bei Lofer vor dem Wilden-Mann-Brunnen schräg gegenüber dem Großen Festspielhaus ein Platzkonzert geben. Warum gerade diese Gäste? Christian Löffler, im „Hauptberuf“ Solopaukist des Mozarteumorchesters, ist seit Jänner dieses Jahres auch Kapellmeister dieser Formation.

„Gibt er zunächst mit dem Taktstock dem Blasmusikensemble aus St. Martin die Einsätze, switcht er danach nahtlos an sein Instrument auf der großen Bühne des Festspielhauses“, heißt es in der Ankündigung. Switchen ist ausreichend, Beamen wäre bei diesem geringen Abstand ja denn doch übertrieben.

Vor Richard Strauss (Don Juan), Edvard Grieg (Klavierkonzert a-moll op. 16) und Antonín Dvořák (Achte Symphonie) kommen für Christian Löffler an diesem Vormittag also der Marsch der St. Martiner Musikanten, die Hirschbichlpolka und – ja, unverzichtbar – der Rainer-Marsch. An der Trachtenmusikkapelle St. Martin bei Lofer schätzt Löffler ganz besonders den schönen Tenor- und Flügelhornklang. Für ihn sei der Wechsel aus dem Orchester ans Pult vor allem deswegen prägend, weil er „selbst nicht mehr zu hören ist“ und „man das Publikum nicht sieht“. (MOS / dpk-krie)

Dirigentin der letzten Sonntagsmatinee des Mozarteumorchesters ist Dalia Stasevska, Solist ist Boris Giltburg – www.mozarteumorchester.at

Bild: MOS / Erika Mayer