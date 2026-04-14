Là ci darem la mano

STICH-WORT

14/04/26 Als italienischsprachige Opern noch in deutsche Sprache übersetzt wurden, versuchte Don Giovanni das Bauernmädchen Zerlina mit den Worten Reich mir die Hand, mein Leben herumzukriegen. Im Original heißt es Là ci darem la mano. Eine Verführung genau mit diesen Worten ist im Sommer auf dem Residenzplatz angesagt. Durch Stephan Balkenhol.

Von Reinhard Kriechbaum

Im Vorjahr ist die Kunst-Verführung im öffentlichen Raum zur Festspielzeit sehr eindrucksvoll geglückt. Die Riesenfiguren von dem Katalanen Jaume Plensa haben viel hergemacht. Elf Meter hoch waren die vier Frauenkopf-Skulpturen. Die Damen hörten auf die Namen Minna, Wilsis, Rose, Rui Rui und Soribel. Kein Tourist ist wohl ohne Foto vorbei gegangen.

Heuer ist der deutsche Bildhauer Stephan Balkenhol eingeladen, zur Festspielzeit den Residenzplatz zu „bespielen“, wie man so schön sagt. Genauer gesagt: Die Bonner Stiftung Kunst und Kultur unter ihrem umtriebigen Leiter Walter Smerling ist eingeladen, wieder etwas Repräsentatives im öffentlichen Raum auszustellen, von 25. Juli bis zum 5. September.

Der in der Kunst- und Kunstvermarktungs-Welt engmaschig vernetzte Walter Smerling hat ja stets große Namen bei der Hand. Das war schon so, als er vor über zwanzig Jahren mit der Salzburg Foundation den Walk of Modern Art in der Stadt Salzburg initiierte. Damals kam auch der jetzt mit der sommerlichen Open-air-Ausstellung auf dem Residenzplatz betraute Stephan Balkenhol zu Ehren. Seine 2007 aufgestellte Sphaera auf dem Kapitelplatz, die güldene Kugel mit Mann drauf, gehört seither zu den unverzichtbaren Fotomotiven. Die kleine Frau im roten Kleid, in einer Nische hoch oben in der Felswand im Toscanini-Hof aufgestellt, fristet dagegen ein viel unauffälligeres Dasein.

Es ist jedenfalls eine große Sache, wenn heuer im Sommer Stephans Balkenhols Skulpturen sowohl an der Nordseite als auch an der Südseite des Doms um Aufmerksamkeit heischen. Das hebt nochmal den Marktwert – und genau das ist ja der Grund, warum diese Aktion Stadt und Land Salzburg und damit die Steuerzahler keinen Cent kostet. Es ist eine Win-win-Situation für beide Seiten.

W as also hat Stephan Balkenhol vor? So genau hat man das am Montag in einem Pressegespräch im DomQuartier nicht erfahren, aber immerhin: Es sind Bronce-Statuen, und sie hören auf die Namen Carmen, Turandot, Otello, Elektra, Figaro und Don Giovanni. Der Künstler war nicht dabei, der muss ja schaffen. Er tut dies lässig mit Zigarette im Mund, wie man auf zu dem Anlass verbreiteten Pressebildern sehen kann. Wie groß werden die Figuren sein? An die elf Meter von Plensa werden sie sicherlich nicht herankommen, eher menschengroß. Aber Balkenhol stellt seine Objekte auch gerne auf Stelen. Man wird sehen.

Là ci darem la mano soll das Projekt mit Figuren aus der Opernwelt auf dem Residenzplatz heißen. „Sie sollen als temporäre körperliche Wirkung in den Alltag der Stadt und der Menschen einfließen“, heißt es in kryptischem Kuratoren-Deutsch. „So werden die Figuren zu Bürgern der Stadt und diskutieren universelle menschliche Themen wie Freiheit, Macht, Schuld, Eifersucht und Liebe.“

Wie der Verführungsversuch von Don Giovanni ausgegangen ist, wissen wir aus der Oper: Zerlina wäre gar nicht abgeneigt gewesen, aber der eifersüchtige Bräutigam hat ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Don Giovanni fährt zuletzt zur Hölle – aber ein so tiefes Loch in den Domplatz graben wird Stephan Balkenhol wohl nicht dürfen. Die Genehmigung durch die städtischen Gremien für die Freiluftausstellung stehen übrigens noch aus, sind aber vermutlich nur Formsache.

Einen nicht ganz unwesentlichen Unterschied gibt es zur vorigjährigen Ausstellung: Jaume Plensa hatte ähnliche und gleiche Frauenköpfe zuvor schon dutzendfach in anderen Städten vorgestellt. Balkenhols Beschäftigung mit Opernfiguren scheint eher eine Premiere zu sein.

Zeitgleich zur Installation auf dem Residenzplatz werden Skulpturen von Stephan Balkenhol aus dem Themenkreis der Opernwelt in den Prunkräumen des DomQuartiers präsentiert – www.domquartier.at

Bilder: Stephan Balkenhol/Bildrecht, Wien 2026/Noah Kronreif (2); dpk-krie (2)