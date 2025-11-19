Pi mal Daumen

STICH-WORT

19/11/25 „Die große Enthüllung“ ist angesagt, meldet das Salzburg Museum. Was wird enthüllt? Es ist eine Klimabox mit sehr vertrautem Inhalt. Das Sattler-Panorama wird in diesen Tagen in der Orangerie im Mirabellgarten zentimeterweise entrollt.

Von Reinhard Kriechbaum



Zweieinhalb Jahre lang ist das Salzburg-Panorama von Johann Michael Sattler (1825–1829) nun im Kulturgüter-Schutzraum der Republik in der Schwarzenbergkaserne gelegen. Die Riesenrolle mit dem 130 m² großen Rundgemälde ist vor vier Wochen schon, in eine Klimabox verpackt, in die Orangerie transportiert und dort durch eine maßgefertigte Dachluke eingehoben worden.

Unterdessen läuft die Klimaanlage und der Raum hat konstant 23 Grad bei rund fünfzig Prozent Luftfeuchtigkeit. Am Montag (17.11.) hat man also mit dem Auspacken und Aufspannen begonnen. Wie das geht, das wird in der Presseaussendung haarklein erklärt. Das Panoramagemälde ist um einen drehbaren Zylinder gewickelt. Dieser steht nun senkrecht im Inneren der kreisrunden Spannkonstruktion aus lackiertem Baustahl. Zentimeterweise wird das Bild abgerollt und an dem Spanngerüst befestigt.

Da lauern offenbar manche Tücken. „Der Startpunkt muss exakt mit dem späteren Besucherdurchgang im Gemälde übereinstimmen. Da spätere Korrekturen nicht möglich sind, ist absolute Maßarbeit erforderlich.“ Das leuchtet ein. Sollten Eingangstüre und Ausnehmung in der Leinwand nicht fluchten, müsste man sich ja irgendwie schreams hineinwursteln. Das wäre unelegant, eines Weltkulturerbemuseums unwürdig.

Aber der technische Clou ist, dass sich die Sache im Kreisrund ausgehen muss. Es wäre gar unschön, wenn zuletzt ein Spalt im Panorama klaffte. Das Abwickeln und Anklammern – ein paar Leute passen auf den oberen Rand auf, andere schauen, dass unten alles glatt geht – braucht eine gewisse Exaktheit. „Dieser Vorgang dauert mehrere Tage und erfordert höchste Konzentration, Koordination und Erfahrung.“

Mag sein, dass die Angelegenheit Technikern und Handwerkern etwas weniger Kopfzerbrechen bereitet als Kunsthistorikern. Es war in der zweiten Klasse Gymnasium, da haben wir gelernt, dass der Kreisumfang etwas mit dem Durchmesser und der Zahl Pi (3,14159) zu tun hat. Seinerzeit haben wir solches noch mit dem Rechenschieber ergründet, jetzt geht’s mit dem Handy. 25,53 Meter misst das Sattler-Panorama. Falls die Gerüstbauer von einem Durchmesser von acht Metern, zwölf Zentimetern und sechseinhalb Millimetern ausgegangen sind, sollte sich die Sache tadellos fügen. Die Dicke der Leinwand könnte noch ein klein wenig Tüftlerei notwendig machen.

Wir wünschen jedenfalls gutes Gelingen! Und wenn's dann erst hängt, ist fürs Sattler-Panorama mal Abhängen angesagt, bis Jahresende, zum Akklimatisieren. Dann erst können die Restauratoren sich ans Ausbessern von Kleinigkeiten und Finalisieren machen.

Fotos: Salzburg Museum/Maurice Rigaud