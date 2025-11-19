Tranquilla Trampeltreu

STICH-WORT

19/11/25 In diesen Tagen ist enorm viel los im Orchesterhaus, denn das Mozarteumorchester lädt zur Schulkonzertwoche. Rund 5.000 Kinder aus Stadt und Land Salzburg werden dazu im Orchesterhaus erwartet.

Aufgeführt wird die musikalische Fabel Tranquilla Trampeltreu – Die beharrliche Schildkröte von dem Münchner Komponisten Wilfried Hiller. Das Stück ist inspiriert von Michael Endes warmherzigem Märchen über Geduld, Mut und den Wert des eigenen Tempos.

Anlässlich der Hochzeit der großmähnigen Majestät, des Löwen Leo des Achtundzwanzigsten, wird das gesamte Tierreich zum Fest eingeladen. Tranquilla Trampeltreu will auch dabei sein und macht sich auf den Weg. Argwöhnisch betrachten viele reisende Tiere die Schildkröte ob deren Langsamkeit. Doch die bleibt stur und lässt sich von niemanden von ihrem Weg abbringen – nur so kann sie an ihr Ziel kommen, das sie mit großer Verspätung letztlich doch erreicht.

Wilfried Hiller ordnet jedem Tier bestimmte Musikinstrumente und eine musikalische Gattung zu. Auf ihrem Weg begegnet die Schildkröte, die in einem langsamen Schildkröten-Marsch schreitet, einer Heuschrecke, die einen Tango tanzt, einer Schnecke, die in langsamem Blues kriecht, und einer überheblichen Eidechse, die opernhaft singt. Als weitere Figuren treten zwei Raben und ein Äffchen auf. Ein Erzähler verbindet die musikalischen Episoden.

„Mit diesem Konzert möchten wir zeigen, wie Literatur und Musik schon für das junge Publikum einander ergänzen und bereichern können“, so Monika Sigl-Radauer, die beim Mozarteumorchester Salzburg für die Musikvermittlung zuständig ist. „Tranquilla Trampeltreu verkörpert Werte, die heute aktueller sind denn je: Beharrlichkeit, Gelassenheit und die Kraft, den eigenen Weg zu gehen.“

Die Aufführung für junge Leute ab fünf Jahren ist Teil der Familienkonzertreihe des Mozarteumorchesters. Die gegenwärtigen Aufführungen sind schon alle ausverkauft und auch für die Schulvorstellungen gibt es eine Warteliste. Aber im Frühjahr, am 20. März, wird es noch eine Aufführung geben, bei freiem Eintritt. Zu der kann man sich jetzt schon anmelden – pr@mozarteumorchester.at

Bilder: Mozarteumorchester / Vivien Reichelt