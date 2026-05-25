Türmen Sonntag mittags

STICH-WORT

25/05/26 Ruhig ist es in der Stadt ja selten. Wer hat den Akkord des Stiers im Ohr? Heißer Tipp: Auf einer der Kapuzinerberg-Terrassen klappt's einigermaßen. Aber Türmer auf der Festung? Sollte es uns mal an einem Sonntag zwischen 11.45 und 12 Uhr in die Innenstadt (die wir als gelernte Salzburger ja sonst so gut es geht meiden) verschlagen, werden wir genau hinhören. Versprochen.

Auf die Idee bringt uns die Landeskorrespondenz, weil die vermeldete am Pfingstsonntag ein Jubiläum: Seit zehn Jahren gibt es dieses sonntägige Turmblasen vom Trompeterturm. Das Turmblasen wird zumeist mit der Adventszeit verbunden, mit dem Christkindlmarkt. Doch seit 10. April 2016 spielen die Turmbläser jeden Sonntag von 11.45 bis 12 Uhr vom Trompeterturm herab traditionelle Melodien.

Die Wurzeln des Turmblasens reichen bis ins Mittelalter zurück. An nahezu allen bedeutenden Höfen Europas lassen sich schon in früherer Zeit Trompeten nachweisen. Auch in Salzburg bildeten die Hof- und Feldtrompeter einen Bestandteil des Hofstaates. Der Trompeterturm auf der Festung wurde 1465 unter Erzbischof und Kardinal Burkhard II. von Weißpriach errichtet. Dort versahen die Türmer fortan ihren Dienst. Ihre Aufgabe war es, bei herannahenden Gefahren durch Signale die Bevölkerung zu warnen oder bei anderen Anlässen zu informieren.

Warum man vom Jubiläum, das eigentlich schon vor fünf Wochen war, jetzt berichtet: Landeshauptfrau Karoline Edtstadler „machte sich hoch über den Dächern Salzburgs selbst ein Bild vom Auftritt der Türmer“, meldet die Landeskorrespondenz. „Das Turmblasen in Salzburg ist eine wundervolle Tradition und ein lebendiger Teil der Geschichte. Auf dem Trompeterturm hautnah dabei zu sein, umgeben von der atemberaubenden Kulisse der Landeshauptstadt, war ein einzigartiges Erlebnis. Als Landeshauptfrau und Musikerin freut es mich besonders, dass die Turmbläser nun schon seit zehn Jahren wieder regelmäßig spielen und die Salzburgerinnen und Salzburger sowie die Gäste und Besucher der Festung mit ihren Klängen begrüßen.“ So zitiert man die Landeshauptfrau, die sich zu dem Anlass mit den Trompetern Horst Hofer und Thomas Fleissner hat ablichten lassen.

Auch Bürgermeister Auinger hat zur Sache was zu sagen: „Salzburg lebt von seiner kulturellen Vielfalt – von den großen Festspielen bis zu den leisen, aber tief verwurzelten Traditionen, die unsere Stadt seit Jahrhunderten prägen. Das Turmblasen ist ein solches Juwel, ein Klang, der uns verbindet, der Geschichte hörbar macht und der zeigt, wie lebendig unser kulturelles Erbe ist.“ So weit die trompetenschwangeren Reden zum Pfingstsonntag. (Landeskorrespondenz/dpk-krie)

Bilder: Land Salzburg / Sandra Lanzl

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