Vier zu eins

STICH-WORT

05/06/26 Die Sache hat sich bewährt, sie findet bereits zum vierten Mal statt: Morgen Samstag (6.6.) wird sich um 11 Uhr, also zur betriebsamsten Zeit im Europark, wieder eine vielköpfige Musikerschar versammeln und jene, die bloß der gewohnten Einkaufslust wegen dort sind, die Ohren spitzen lassen: Es ist wieder ein Symphonic Mob angesagt.

Von Reinhard Kriechbaum

Bei einem Symphonic Mob treffen sich interessierte Laien und Profis, die Spaß daran haben, gemeinsam Orchestermusik im öffentlichen Raum zu spielen. Eingeladen war „jeder, der Noten lesen und ein Instrument spielen kann und Lust hat, mitzumachen“. So hieß es in der Ausschreibung. Ob ganze Gruppen, kleine Ensembles, oder Einzelpersonen, das war egal. Die Nachfrage ist Jahr um Jahr größer, heuer kommen auf jeden der fünfzig an diesem Vormittag antretenden Orchestermusiker vier Musizierfreudige. Zweihundert Leute unterschiedlichsten Alters also, die mal mitspielen wollen in einem Orchester – und das vor einer ansehnlichen Publikumsmenge. Wer wird schon nicht neugierig werden, wenn plötzlich die Farandole aus Bizets L'Arlésienne-Suite Nr. 2, ein Schlager aus Verdis La Traviata oder gar der Triumphmarsch aus Aida durch den Europark tönt?

Ein weiterer Programmpunkt ist der Radetzkymarsch (logischerweise als Abschluss des Symphonic Mob). Das erste Stück ist hierzulande weniger geläufig: Es ist der Eröffnungssatz aus der Suite Aladdin von dem Dänen Carl Nielsen. Gut, dass man sich für den Orientalischen Marsch daraus entschieden hat. Der Tanz des Negers wäre zwar auch Ohrwurm-verdächtig, entspricht aber nicht mehr dem Gefühl für politische Korrektheit.

Der aus Turin stammende, in Wien ausgebildete Giuseppe Montesano ist der Dirigent. Er weiß, was auf ihn zukommt, weil es wird bereits eifrig im Orchesterhaus geprobt. Am Donnerstag gab es Stimmproben für die einzelnen Instrumentengruppen, heute Freitag ist nachmittags die gesamte Gruppe beisammen und auch der zu dem Anlass zusammengestellte Chor (für Brindisi aus La Traviata) stößt dazu. Die Mitwirkenden haben auch schon Mozarteumorchester-T-Shirts ausgefasst für den Auftritt.Es geht ja nicht nur um Spaß und musikalische Fortbildung, sondern auch um Eigenwerbung.

Für jemanden, der gerne improvisiert, ist es noch nicht zu spät. Die Teilnahme an den Proben war ja freiwillig, man kann also auch im letzten Moment dazustoßen. Noten gibt es zum Download, in Originalform oder in vereinfachter Fassung. Ein bisserl Improvisation ist sowieso gefragt. „Bitte klebe Dir die Noten mit Klebestreifen so zusammen, dass Du gut und leicht umblättern kannst. Und bring bitte Deinen eigenen Notenständer zur Probe und zum Symphonic Mob mit“, heißt es auf der Einladungsseite. Und eine Aufmunterung in Sachen Johann Strauss: „Vereinfachte Noten zum Radetzky-Marsch gibt es nur für Blockflöte (C-Stimme), Saxophone (Es- und B-Stimmen), Klarinetten, Trompeten und Violoncello. Alle anderen Instrumente können leicht aus den Originalstimmen gespielt werden.“

Symphonic Mobs gibt es unterdessen in vielen Städten. Das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin hat sich dieses Formats besonders angenommen und betreibt sogar eine Vernetzungs-Website. Wer also Spaß an der Freud findet, kann solchen Terminen sogar nachreisen: München (am nächsten Wochenende) und Berlin oder Bad Kissingen (am übernächsten) böten sich an.

Bilder: Mozarteumorchester / Erika Mayer