Volldampf

STICH-WORT

22/09/25 Im Jahr 2010, also vor fünfzehn Jahren, wurde die Schmalspurbahn im Salzburger Freilichtmuseum in Betrieb genommen. Das war Anlass für ein Jubiläumsfest am Sonntag (21.9.). Da hatte niemand etwas dagegen, dass mehr Kohlendioxyd als sonst in den strahlend blauen Spätsommerhimmel geschickt wurde.

Museumsdirektor Peter Fritz blickt auf die Erfolgsgeschichte der Museumsbahn zurück: „In den vergangenen 15 Jahren hat die Bahn mit rund 75.000 gefahrenen Kilometern fast zwei Mal den Erdball umrundet und rund zwei Millionen Fahrgäste befördert. Die Museumsbahn ist Mittel zur Beförderung und Attraktion zugleich!“

Seit ihrer Eröffnung im Juni 2010 stand die Museumsbahn über 25.000 Stunden in Betrieb und mehr als 150 ehrenamtliche Lokführer – auch Lokführerinnen – sorgten mit 7.500 Lokführerdiensten für sichere Fahrten. Mit rund 10.000 geleisteten Arbeitsstunden an der Bahntrasse und im Unterhalt sorgten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Museums dafür, dass die Bahn jederzeit technisch einwandfrei auf Schiene sein konnte. Die Bahn wird nicht nur um ihrer selbst Willen genutzt, sie ist auch ein praktisches Fortbewegungsmittel durch das weitläufige Gelände.

LHStv. Stefan Schnöll muss sich bei den ihm auch anvertrauten Verkehrsagenden sonst mit eher unerfreulicheren Dingen herumschlagen. Hier ist Freude am Platz: „Seit 15 Jahren verbindet die Museumsbahn nicht nur die Stationen des Salzburger Freilichtmuseums, sondern auch Generationen von Besucherinnen und Besuchern mit der Geschichte unseres Landes.“ Sie sei ein großartiges Beispiel für ehrenamtliches Engagement und dafür, wie kulturelles Erbe lebendig und erfahrbar gemacht werden könne.

Besonders die Dampflokomotive von Ohrenstein & Koppel, Typ PS aus dem Jahr 1903 erwies sich als das Highlight des Tages – sie begeisterte Eisenbahnfans ebenso wie Familien. Auch viele Fachleute nutzten die Gelegenheit, am Jubiläums-Tag gleich acht historische Feldbahn-Lokomotiven in Aktion zu erleben und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.

Das Salzburger Freilichtmuseum ist noch bis zum 11. November geöffnet – www.freilichtmuseum.com

Bilder: dpk / Andrea Aglassinger