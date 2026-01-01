Ein FSME-Impfstoff gegen Festivalitis

GLOSSE

Von Reinhard Kriechbaum

08/10/16 Der Befund ist so eindeutig wie dramatisch: Wir befinden uns in einer grassierenden Festivalitis-Epidemie. Ein FSME-Impfstoff als wirksames Mittel ist freilich weit und breit nicht in Sicht.

Nein, wir sind logischerweise keine Feinde der Kultur und freuen uns über jede Initiative und schon gar über alle Veranstalter, die den Ehrgeiz aufbringen, ihr Angebot zu bündeln. Allerdings: Kocht wirklich ein jeder so im eigenen Saft, dass auch nicht eine Spur von Koordination drin ist? Das Handy wäre eigentlich erfunden, die Wege in Salzburg wären kurz.

Für eine Glosse reicht eigentlich die Aufzählung dessen, was in diesen Tagen in Salzburg einander das Publikum abspenstig macht. Das WØD-Weinberg-Festival ist gerade im Laufen, da beginnen heute Donnerstag (8.10.) die Hofhaymer Festtage. Beide Festivals haben dezidiert Neue Musik, einige Uraufführungen im Programm. Man buhlt also um den gleichen Publikumskreis.

Samstag ist Großkampftag beider Mini-Festivals (mit gleichwohl hochwertigen Programmen und Künstlern), mit zusammen fünf Terminen. So nebenbei ist am Samstag ein Konzert mit Bruckners Siebenter unter Christian Thielemann im Dom (als Auftakt seiner Lehrtätigkeit am Mozarteum). Und zeitgleich (!) eine Aufführung der Kammeroper Salzburg in der Kollegienkirche. Wehe, wenn's regnet, und man mit dem Fahrrad nicht von hinnen nach dannen kommt! Die Stiftung Mozarteum fängt ja auch gerade mit Latino Mozart an - endet ebenfalls am Samstag.

Fugenlos schließt sich kommende Woche ab Dienstag (13.10.) das Mozarteumorchester an mit seiner Kammermusikreihe Spotlight on: Fanny Hensel. Gut, einer Komponistin zu gedenken, auch das Donnerstag-Konzert im Großen Saal gilt ihr. Aber schon an diesem Sonntag (11.10.) spielt das Female Symphonic Orchestra Austria in der Andräkirche ein einschlägiges Programm, und am Mittwoch erinnern die Frauenstimmen an die Barockkomponistin Élisabeth Jacquet de la Guerre. Stimmt freilich: Frauenmusik kann nie genug sein.

Das geht dann fugenlos über in Jazz and the City. Und ja, das gerade laufende Tanzhouse Festival haben wir vergessen. Wahrscheinlich sonst auch noch allerhand.