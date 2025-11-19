Später Anpfiff

GLOSSE

Von Reinhard Kriechbaum

19/11/25 Kaum hat sich Österreich für die Fußball-WM qualifiziert, gehen die Sorgen für die Stadtväter und -mütter auch schon los: Wo wird man eine Fanzone fürs Public Viewing einrichten? Dass es eine solche geben muss, steht offenbar außer Zweifel. „Die Fanzone 2024 in Nonntal hat gezeigt, wie sehr die Menschen in Salzburg gemeinsame Fußballmomente schätzen. Nach der starken Qualifikation unseres Teams wollen wir – sofern es organisatorisch und finanziell machbar ist – erneut ein gemeinschaftliches Fußballerlebnis ermöglichen. Wir prüfen das seriös, sachlich und mit Rücksicht auf Nachbarschaften und Ressourcen.“ So Bürgermeister Auinger.

Nun zerbricht man sich also eilends die Köpfe, wie und wo das gehen könnte. Die Zeitverschiebung ist das Blöde. Wenn in Mexiko, USA und Kanada angepfiffen wird, ist's bei uns eher schon später Abend, wenn nicht gar weit nach Mitternacht. Aufgrund der erwarteten späten Anstoßzeiten kommen vor allem lärmarme Indoor-Lösungen in Frage – etwa Sporthallen oder multifunktionale Veranstaltungsräume. Sonst wird der Anstoß anstößig.

Die Auslosung der WM-Gruppen findet Anfang Dezember statt. Gleich danach legt die FIFA Spielorte und Ankickzeiten fest. „Erst dann ist klar, wann und wo das österreichische Nationalteam spielt – und welche Matches realistisch für Public-Viewing-Formate geeignet sind. Die Stadt erstellt bis dahin eine Machbarkeitsstudie, in die auch Erfahrungen aus früheren Amerika-Weltmeisterschaften (1994) und aus Brasilien 2014 einfließen.“ Vielleicht geht man ja doch einfach auf den Residenzplatz. In der Altstadt sind nächtens sowieso die Gehsteige hochgeklappt.