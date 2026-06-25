Stefan Zweig gehört zu Salzburg

GASTKOMMENTAR

25/06/26 Der Schriftsteller, Übersetzer, Humanist, Pazifist und Europäer Stefan Zweig (1881-1942) gehöre zu den bedeutendsten Persönlichkeiten, die mit Salzburg verbunden sind. „Sein kulturelles Erbe steht bis heute in Salzburg nicht in jenem Verhältnis zu seinem internationalen Rang, der ihm gebührt“, so Literaturhaus-Intendant Tomas Friedmann. Er appelliert an Stadt und Land, die Möglichkeiten eines Ankaufs der ehemaligen Zweig-Villa auf dem Kapuzinerberg sorgfältig zu prüfen.

Von Tomas Friedmann

Stefan Zweig lebte von 1919 bis 1934 in Salzburg und schuf hier einen wesentlichen Teil seines literarischen Werks. Sein Haus am Kapuzinerberg war in dieser Zeit ein Treffpunkt europäischer Künstler, Intellektueller und Denker. Von Salzburg aus entwickelte Zweig jene grenzüberschreitende Strahlkraft, die ihn zu einem der meistgelesenen deutschsprachigen Autoren des 20. Jahrhunderts macht. Seine Bücher werden bis heute weltweit gelesen, übersetzt und wissenschaftlich erforscht. Millionen Leserinnen und Leser verbinden den Namen Stefan Zweig mit Österreich und Salzburg. Damit besitzt die Stadt einen kulturellen Leuchtturm von hohem Wert, dessen Potenzial bislang nur teilweise genutzt wird. Salzburg könnte durch eine Investition – denkbar mit Unterstützung von Bund und Sponsoren – über Mozart und die Festspiele hinaus seine internationale Marke als Stadt und Land der Kunst, Literatur, Musik und Wissenschaft stärken.

Die Geschichte Zweigs steht exemplarisch für Herausforderungen (auch) der Gegenwart: Nationalismus, Vertreibung, Exil und die Suche nach einem friedlichen Europa. Seine Biografie vermittelt Werte, die heute aktueller erscheinen denn je: Toleranz, Humanismus, Weltoffenheit und Völkerverständigung. Eine Würdigung Zweigs wäre nicht nur eine kulturhistorische Aufgabe, sondern ein Bekenntnis zu europäischen Grundwerten.

Zweigs Villa Europa könnte als Ort des Dialogs, der Bildung und Erinnerungskultur dienen, als Residenz für Schriftsteller, Künstler und Forscher genutzt werden, ein Veranstaltungsort für Literatur und Debatten sein sowie Begegnungsstätte für Schülerinnen und Schüler, für Studierende und Menschen in Stadt und Land. Außerdem wäre das Paschinger Schlössl auf dem Kapuzinerberg ein Anziehungspunkt für Besucherinnen und Besucher aus aller Welt.

Öffentliche Investitionen in kulturelles Erbe sind Investitionen in Identität. Gerade Gebäude mit besonderer kulturgeschichtlicher Bedeutung lassen sich nach einem Verkauf oft nicht mehr zurückgewinnen. Deshalb erscheint es sinn- und verantwortungsvoll, dass Stadt und Land Salzburg die Möglichkeiten eines Erwerbs der Liegenschaft ernsthaft prüfen und die Chance, Stefan Zweig „heimzuholen“ und in ein modernes Nutzungskonzept einzubetten, nicht verpassen.

Das Literaturhaus Salzburg könnte die Zweig-Villa teilweise mitbespielen könnte, zum beispiel mit seinem Festival Europa der Muttersprachen.

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