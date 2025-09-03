Auch die Muttersprache ist was wert

HINTERGRUND / RUCKSACK-PROJEKT

03/09/25 Mit dem Rucksack-Projekt unterstützt die Stadt Salzburg seit vielen Jahren Kinder in städtischen Kindergärten dabei, sowohl ihre Muttersprache als auch Deutsch zu stärken. Ein Baustein, um Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit zu fördern.

Im Schnitt nehmen rund fünfzehn Kindergärten und etwa dreihundert Familien pro Kindergartenjahr am Rucksack-Projekt teil. Das Besondere: Wissen wird im Kindergarten erarbeitet, in die Familien getragen und wieder zurück in die Gruppe gebracht. Kinder lernen die Themen in der Muttersprache zu Hause und parallel dazu auf Deutsch im Kindergarten.

„Das Rucksack-Projekt verbindet Bildung mit gelebter Gemeinschaft. Es stärkt nicht nur die sprachliche Entwicklung der Kinder, sondern auch das Selbstbewusstsein der Familien – ein wichtiger Schritt für ein soziales, vielfältiges Salzburg“, so die Sozialstadträtin Andrea Brandner.

Der Gedanke hinter dem Rucksack-Projekt, den Sprachpädagogen in seiner Wirksamkeit bestätigen: Es ist leichter, eine Fremdsprache – in diesem Fall also Deutsch – zu lernen, wenn die Muttersprache wirklich „sitzt“. Da stellt sich also der Erfolg beim Lernen der deutschen Sprache schneller ein, der Wortschatz wird in beiden Spraxchen ausgeweitet, und schließlich führe die positive Bewertung von Mehrsprachigkeit auch zu einer Stärkung des Selbstbewusstseins. Auf der sozialen Schiene schlagen auch gestärkte Eltern-Kind-Beziehungen und eine bessere Einbindung der Eltern ins Kindergartenleben positiv zu Buche.

Eine besondere Rolle spielen die Stadtteil-Mütter: Sie leiten die wöchentlichen Rucksack-Gruppen, begleiten Eltern zu Veranstaltungen, unterstützen bei Erziehungs- und Entwicklungsfragen und sind wichtige Vertrauenspersonen im Stadtteil. So entsteht eine lebendige Gemeinschaft, in der gegenseitige Unterstützung und Vernetzung im Mittelpunkt stehen.

Neben den regelmäßigen Gruppentreffen gibt es spannende Zusatzangebote: Ein „erster Museumsbesuch“ im Salzburg Museum oder die Lauschkonzerte der Stiftung Mozarteum, die Kindern spielerisch Zugang zu Kunst und Kultur eröffnen.

Dieser Tage haben die letzten Veranstaltungen des Rucksack-Sommers stattgefunden, kostgenlose Freizeit-, Lern- und Kreativangeboten in den Stadtteilen. Auch da waren wieder die Stadtteil-Mütter, gemeinsam mit den BewohnerService-Stellen, involviert. (InfoZ)

Kontakt & Information beim Team Vielfalt, Mirabellplatz 4, Postfach 63, 5024 Salzburg. Tel. 0662 8072-2046, vielfalt@stadt-salzburg.at

Bilder: Stadt Salzburg / Alexander Killer