Das Gedenktuch

STICH-WORT

19/05/26 „Gewalt wird verübt. Wir können ihr nichts entgegensetzen als unser Nein und unsere Gedanken an die Opfer. Ein Gedenktuch kann Gewalt nicht aufhalten. Es kann gegenüber den Opfern der Gewalt und gegenüber deren Familien lediglich ausdrücken: Ihr seid uns nicht gleichgültig.“

Das schreibt die Schriftstellerin Hanna Sukare, Preisträgerin des Rauriser Literaturpreises, über das Gedenktuch, das am Donnerstag (21.5.) abends in der Kollegienkirche enthüllt wird und dort bis zum Pfingstmontag (25.5.) zu sehen sein wird. Über hundert Personen aus acht europäischen Ländern haben dieses 24-teilige Gedenktuch genäht und mit Namen von jungen Kriegs- und Terroropfern in Israel und Gaza bestickt. „Dank dieser Zusammenarbeit konnten wir das 36 Quadratmeter große Tuch in acht Monaten herstellen“, so Hanna Sukare.

Eine der Unterstützerinnen dieses Projekts ist Edith Brandstätter, bis vor wenigen Jahren Kunsterzieherin am Musischen Gymnasium. Schon früher hat sie einige Kunstprojekte in der Kollegienkirche und der KHG mitorganisiert. „Diese 'alten Netzwerke' und Freundschaften haben jetzt geholfen, auch für dieses ganz besondere Projekt der Künstlerin Hanna Sukare hilfreich zur Seite zu stehen.“ Der persönliche Kontakt zwischen Edith Brandstätter und Hanna Sukare entstand über eine Freundschaft aus Studienzeiten. Bei der Eröffnung werden über hundert Schüler, Musiker und Tänzerinnen aus dem Musischen Gymnasium, mit beteiligt sein.

Das Gedenktuch ist allen Kindern gewidmet, die in Gaza und in Israel getötet wurden. In Israel wurden vierzig Kinder getötet, drei von ihnen vor ihrem ersten Geburtstag. Im Gazastreifen wurden über 17.000 Kinder getötet, 874 haben ihren ersten Geburtstag nicht erlebt. „Für das Gedenktuch wählten wir die Altersgruppe der vor ihrem ersten Geburtstag getöteten Kinder, da Menschen, die noch nicht sprechen können, nicht der Sympathie für eine extremistische Gruppe beschuldigt werden können“, so Hanna Sukare auf der Website der Kunstaktion. (dpk-krie)