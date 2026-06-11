Dem privaten Engagement nachhelfen

HINTERGRUND / KULTURSPONSORING

11/06/26 „Wir pochen darauf, dass steuerliche Erleichterungen für Kunst und Kultur kommen: von einer Novellierung des Umsatzsteuergesetzes über die steuerliche Absetzbarkeit von Kunstankäufen bis hin zu niedrigeren Mehrwertsteuersätzen für Kunstwerke.“ So LHStv. Stefan Schnöll am Mittwoch (10.6.) bei der Landeskulturreferenten-Konferenz in Graz.

Die Kulturreferentinnen und Kulturreferenten der österreichischen Bundesländer besprachen bei ihrem Treffen Ansätze für steuerliche Erleichterungen bei der Kulturunterstützung. Investments von Privaten und von Unternehmen für Kunst und Kultur sollen attraktiver werden, so die allgemeine Ansicht. Steuerliche Anreize, eine Novellierung des Umsatzsteuergesetzes für den Kunstbetrieb und Kunstverkäufe, steuerliche Absetzbarkeit von Kunstankäufen und die Senkung der Mehrwertsteuer auf Kunstwerke, Tickets und Bücher wurden als Ideen genannt.

Gerade in Zeiten angespannter Budgets könnten private Investments vielen Künstlerinnen und Künstler zugute kommen, hieß es bei dem Treffen. Ein transparenter Vergleich der Mittel für Kunst und Kultur wäre vorteilhaft. „Österreich darf hier keinem Wettbewerbsnachteil ausgesetzt sein“, so Stefan Schnöll.

Der volkswirtschaftliche Nutzen soll demnach einheitlich und aktuell sichtbar dargestellt werden. Damit würden die Kulturarbeitsfelder zwischen den Bundesländern vergleichbar. „So lässt sich der Einsatz von Geldern gezielt und wirksam beurteilen. Außerdem kann man berechnen, wie viel Wertschöpfung und wie viele Jobs Kunst, Kultur und Volkskultur direkt und über Folgeeffekte in den Bundesländern schaffen“, betonte Stefan Schnöll. (Landeskorrespondenz)

Bild: Land Steiermark/Jakob Grill