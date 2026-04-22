Die KPÖ ist abermals dagegen

RESIDENZPLATZ / KUNSTPROJEKT

22/04/26 Auch heuer haben die drei Mandare der Stadt-KPÖ gegen das zum zweiten Mal stattfindende temporäre Kunstprojekt auf dem Residenzplatz, diesmal mit Skulpturen von Stephan Balkenhol, gestimmt. Folgen hat das keine, alle anderen Gemeinderatsfraktionen sind dafür.

Von Reinhard Kriechbaum

Deren Zustimmung hängt weitgehend daran, dass die Aufstellung von Kunstwerken zur Festspielzeit im öffentlichen Raum die Stadt erstens nichts kostet und zweitens zeitlich begrenzt ist. Wie die Sache dann auch aussieht: Es sind keine öffentlichen Querelen zu erwarten.

Das (durchaus nicht unbegründete) Misstrauen der KPÖ richtet sich gegen den Hauptprotagonisten der deutschen Stiftung Kunst und Kultur, Walter Smerling. Er hat schon vor mehr als zwei Jahrzehnten den Walk of Modern Art in der Stadt Salzburg initiiert. Das meistfotografierte Kunstwerk seither ist Stephan Balkenhols Sphaera, der Mann auf der goldenen Kugel auf dem Kapitelplatz. Heftig umfehdet war der Mozart von Markus Lüperz vor der Ursulinenkirche. Unterdessen hat die Sammlung Würth die Patronanz über all diese Kunstwerke, zu denen auch die 2010 aufgestellte Awilda von Jaume Plensa zählt.

Die Salzburg Foundation (der Smerling damals vorstand), gibt es nicht mehr, das Ganze heißt nun Kunstprojekt Salzburg. Was sich nicht geändert hat: Der Kunsthistoriker Walter Smerling ist als künstlerischer Leiter immer noch der Fädenzieher hinter der Aktion. An ihm entzündet sich das Misstrauen der KPÖ. „Wie selbst die konservative FAZ 2022 kritisch aufzeigte, suchte Smerling die Zusammenarbeit mit dem US-Milliardär Peter Thiel. Der Paypal-Gründer und Chef des Überwachungsunternehmens Palantir lehnt Demokratie als unvereinbar mit unternehmerischer Freiheit ab, kritisiert das Frauenwahlrecht und unterstützt Donald Trump.“ So argumentierte die Stadt-KPÖ bereits vor einem Jahr. Smerling agiere, so heißt es da, „intransparent und nutze öffentliche Ressourcen, um den Marktwert von Künstler:innen aus seinem Umfeld zu steigern“.

Tatsächlich stoßen Smerling-Projekte immer wieder auf Widerspuch. Vom „System Smerling“ war in deutschen Medien schon die Rede. Er ist ein begnadeter Netzwerker und es gelingt ihm, private Geldgeber, Kommunen und Künstler für sich und seine Projekte einzunehmen. Das ist insofern nicht schwer, als durch die Präsentation repräsentativer Kunst an besonderen Orten der Marktwert der Kunst und ihrer Schöpfer ansehnlich steigt oder (wie im Fall von Balkenhol jetzt) nachhaltig bestätigt wird. Ein höchst effizienter Kunst-Wertschöpfungsprozess also.

Als Geldgeber diverser Projekte waren da schon, wie man auf Wikipedia nachlesen kann, von Pter Thiel bis Wladimir Putin allerlei Magnaten involviert. Beim Salzburger Projekt sind solche Namen noch nicht publik geworden. Dass Sponsorship immer mit der Möglichkeit einher geht, dass die politischen Intentionen der Geldgeber manchen sauer aufstoßen ist leider systemimmanent. Da sind auch die Festspiele mit Nestlé oder VW schon ins Gerede gekommen.

Im übrigen hat Walter Smerling vor fünf Jahren das Ehrenzeichen des Landes erhalten. Die ‚schöne‘ Stadt sei durch ihn zu einer künstlerisch anregenden Stadt geworden, so der damalige Landeshauptmann Wilfried Haslauer. „Ohne Walter Smerlings Liebe für Salzburg würden wir uns sehr schwer tun mit einer Antwort auf die Frage nach markanten Beispielen von Kunst im öffentlichen Raum Salzburgs.“

Bild: Land Salzburg / Martin Wautischer