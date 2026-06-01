Ein Aufbruch ins Unbekannte

KULTURFÖRDERUNG / BLIND DATE

01/06/26 Junge Kreative, Kunst- und Kultur-Schaffende sowie Studierende sind eingeladen, sich zu bewerben. Sie brauchen keine konkreten Vorhaben vorzulegen, weil sie zu Kleingruppen zusammengewürfelt werden. Aus der Zusammenarbeit sollen Ideen entwickeln werden.

Das Bild ist KI-generiert, weil es soll ja keine Vorgaben geben und bereits bestehende Gruppen sind dezidiert ausgenommen. „Blind Date ist in erster Linie ein neues Vernetzungsformat, das gewohnte Arbeitslogiken aufbricht und den Mut zum Experiment in den Vordergrund stellt. Der Impuls für diese Ausschreibung kam von jungen Kulturschaffenden selbst“, erklärt Dagmar Aigner, Leiterin der Kulturabteilung der Stadt. „Es geht zum Einen darum, Menschen aus ihrer eigenen Bubble herauszuholen und in andere Konstellationen zu bringen. Vor allem aber geht es bei dem Call um Vernetzung, neue Arbeitskontakte knüpfen und Projekterfahrung sammeln.“

Die Kulturabteilung der Stadt Salzburg lädt mit dem neuen Format „Blind Date dazu ein, sich für ungewöhnliche interdisziplinäre Zusammenarbeit zu bewerben. Das Besondere daran: Wer sich bewirbt, weiß nicht, auf wen er oder sie treffen wird. Inhaltliche Vorgaben werden nicht gemacht.

So soll die Sache dann funktionieren: Eine Jury stellt interdisziplinäre Teams aus vier bis fünf Personen zusammen. Diese arbeiten dann drei Monate lang, von Anfang September bis Ende November 2026, gemeinsam an der Entwicklung eines Projektkonzepts. Die Treffen der Teams werden individuell, flexibel und eigenständig organisiert. Begleitet wird der Prozess durch erfahrene Mentoren. Nach Verfügbarkeit steht den Teams zudem vorhandene städtische Infrastruktur zur Verfügung, etwa das Probehaus in Gnigl. Im Dezember 2026 präsentieren alle Teams ihre entwickelten Konzepte im Rahmen eines gemeinsamen Abends. Pro Team stehen 6.000 Euro für die Projektentwicklung zur Verfügung.

Blind Date soll Raum schaffen für Austausch und gemeinsames Experimentieren jenseits klassischer Förderstrukturen, die ja im Regelfall an vorhandene Konzepte gebunden sind. Gefördert wird der Prozess selbst: die Entwicklung eines gemeinsamen Projekts, dessen Ausgang bewusst im Ungewissen liegt. Gerade dieses Arbeiten ins Unbekannte hinein eröffnet neue Perspektiven, ungewöhnliche Denkweisen und überraschende Ansätze.

Einreichschluss ist der 7. Juni 2026. Bewerben können sich Einzelpersonen mit Lebensmittelpunkt in Salzburg (Meldezettel!). Einzureichen sind eine Biografie mit Angabe der eigenen Fachrichtung bzw. Sparte, die derzeitige oder angestrebte Tätigkeit im Kulturbereich, eine kurze Motivation. Und drei Monate Zeit muss man im Herbst haben. Bestehende Gruppen können nicht einreichen – das Format setzt auf Erstbegegnungen. Sonst wäre es ja auch kein Blind Date. (InfoZ)

Bild: Stadt Salzburg