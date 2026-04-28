Es herrscht Götter-Geschlechterparität

BUCH / MIRABELLGARTEN

28/04/26 Es gibt gute Gründe, den Mirabellgarten nicht bloß als Vordergrund für ein Foto einer Salzburg-Vedute zu nutzen. Immerhin beherbergt er den ältesten Zwergerlgarten Europas, und das Heckentheater ist eines der wenigen erhaltenen barocken Naturtheater Europas. Mit dem Buch Mirabell – Schloss & Refugium liegt erstmals ein umfassender Führer durch den Mirabellgarten vor.

Präsentiert wurde das Buch heute Dienstag (28.4.) am Pegasusbrunnen im Herzen der barocken Anlage. Das Werk vereint auf über 100 Seiten Geschichte, Gartenkunst und bislang wenig bekannte Details. Es zeigt den Mirabellgarten nicht nur als touristisches Highlight, sondern als lebendigen Kulturraum und zentralen Ort der Stadt.

Im aktuellen europäischen Ranking der schönsten Gärten schafft es der Schlossgarten Mirabell auf Platz neun. Es macht sich also bezahlt, dass die Stadtgärtner hier jährlich über 100.000 Blumen pflanzen. Für das Ranking analysierte der Online-Blumenversand Bloom & Wild Faktoren wie Größe der Anlagen, Eintrittspreise und Besucherbewertungen. Dass man den Mirabellgarten gratis besuchen kann, war da gewiss ein Startvorteil.

Der Mirabellgarten – einer der ersten öffentlich zugänglichen Barockgärten – zählt zu den bedeutendsten barocken Gartenanlagen Europas. Seine symmetrischen Strukturen, mythologischen Skulpturen und historischen Sichtachsen prägen das Stadtbild bis heute. Doch hinter der beeindruckenden Kulisse steckt intensive Pflege, die die zwölf Stadtgärtnerinnen und Gärtner jeden Tag leisten. „Der Mirabellgarten ist kein statisches Denkmal, sondern ein lebendiger Raum. Über 100.000 Blumen werden hier jedes Jahr neu gesetzt. Dieses Buch zeigt eindrucksvoll, was es braucht, um diese Qualität Tag für Tag erlebbar zu machen“, so Stadtgärten-Leiter Christian Stadler.

Neben bekannten Orten wie dem Pegasusbrunnen oder der Einhorn-Treppe lenkt das Buch den Blick auch auf verborgene Details: historische Strukturen, symbolische Figurenprogramme und gärtnerische Besonderheiten. Der Orangeriegarten beispielsweise ist ein Zeugnis höfischer Gartenkultur und historischer Pflanzenpflege.

Die Neugestaltung des Mirabellgartens erfolgte in ihrer heutigen Form im Auftrag des Fürsterzbischofs Johann Ernst von Thun ab 1687, wobei der Architekt Johann Bernhard Fischer von Erlach die Leitung und die Gesamtgestaltung der Arbeiten innehatte. Er entwarf die Marmorbalustraden um das Große Gartenparterre mit ihren kunstvollen Vasen. Die Anordnung der Balustraden und der Statuen wurde im Detail nach 1730 durch Anton Danreiter – er führte den Titel „Hofgarteninspektor“ – geändert. Auch die später leicht veränderte Anordnung der Statuen erfolgte nach ursprünglichen Plänen Fischers von Erlach. Schon zehn Jahre früher hatte Matthias Diesel einige Änderungen vorgenommen. Die barocken Skulpturen blieben dabei (ausgenommen im Zwerglgarten) im Wesentlichen stets erhalten. Änderungen wurden auch in der Ausgestaltung der Gartenornamente vorgenommen, die Gestalt der Brunnen wurde teilweise verändert, die Sala terrena wurde ebenfalls mehrfach umgestaltet. In Notzeiten wurde der Garten kurzzeitig auch zur Gemüsezucht verwendet.

Es herrscht übrigens seit je her Geschlechterparität im Mirabellgarten: je acht antike Götter und Göttinnen stehen auf den Balustraden entlang des säumenden Lindenhains. (InfoZ/dpk-krie)

Mirabell – Schloss & Refugium. Hrsg. von Heiner Gann, in Kooperation mit den Stadtgärten Salzburg mit Texten von Tanja Maria von Schilling und Fotografien von Hubert Auer. 116 Seiten, 15 Euro. Aumayer Druck, Salzburg 2026

Das Buch wird in wenigen Tagen im Buchhandel erhältlich sein, außerdem im Shop in Hellbrunn und später auch im Welterbezentrum (im künftigen Panorama-Museum)

Bilder. dpk-krie (2); dpk-klaba (1)