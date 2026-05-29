Fotografieren erlaubt!

HINTERGRUND / LANDESARCHIV

29/05/26 Mit Museums- und Archivbeständen ist es so eine Sache. Drückt man beim Handy oder (altmodisch) beim Fotoapparat auf den Auflöser, bewegt man sich unter Umständen rechtlich auf schwankendem Boden. Im Salzburger Landesarchiv schwankt er bald nicht mehr.

Zigtausende historische Quellen aller Art liegen im Salzburger Landesarchiv in der Michael-Pacher-Straße 40. Wer sich künftig im Benutzersaal Bilder oder Dokumente vorlegen lässt, darf beruhigt das Handy zücken. „In einer Zeit, in der so gut wie jede Salzburgerin und jeder Salzburger ein Handy hat, ist ein Fotografierverbot nicht mehr zeitgemäß“, so Landeshauptfrau Karoline Edtstadler in einer Aussendung der Landeskorrespondenz. Eine entsprechende Verordnung der Landesregierung, in der die Benutzerordnung des Landesarchivs geändert wird, sei „in Begutachtung geschickt“ worden.

Die vermutlich ab Sommer gültige Fotografier-Erlaubnis im Landesarchiv ist auch, abseits der historischen Forschung, im Interesse der Wahrung der Rechtssicherheit. Ein Beispiel dafür sind die bis in die 1980er Jahre reichenden historischen Grundbücher, aus denen nun auch fotografiert werden kann. Bisher mussten Reproduktionen dafür beim Landesarchiv in Auftrag gegeben werden. Es geht nicht zuletzt um eine Verwaltungsvereinfachung.

Wer Fotografien in noch besserer Qualität benötigt, kann künftig vor Ort Scans mit einem modernen „Book-Eye“ durchführen und die Daten direkt auf einen USB-Stick speichern. Für Publikationen werden die benötigten Quellen auch in hochauflösender Qualität zur Verfügung gestellt. (Landeskorrespondenz/dpk-krie)

Zum Salzburger Landesarchiv – www.salzburg.gv.at

Bild: Salzburger Landesarchiv