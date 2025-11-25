Nicht ausruhen auf der Fermate

UNI MOZARTEUM / EHRENDOKTORATE

25/11/25 Ehrendoktorate an der Universität Mozarteum werden höchst selten vergeben. Das erste und bisher einzige hat 2008 Nikolaus Harnoncourt erhalten. Nun kamen zwei weitere Leute zu dieser Ehre: Dame Janet Ritterman und Michael Worton.

Dame Janet Ritterman, 1941 in Australien geboren, gilt als eine der einflussreichsten Gestalterinnen künstlerischer Universitäts- und Hochschullandschaften in Europa. Ihre Laufbahn – vom Sydney Conservatorium über die Middlesex Polytechnic bis zur Leitung des Royal College of Music London (1993–2005) – verbinde „künstlerische Exzellenz, pädagogische Vision und institutionelle Entwicklungsarbeit“, heißt es in einer Presseaussendung der Universität Mozarteum. Für ihre Verdienste wurde sie 2002 zur Dame Commander of the British Empire ernannt.

Als Gründungsmitglied des Österreichischen Wissenschaftsrats und erste Vorsitzende des internationalen FWF-PEEK-Boards habe sie auch die österreichische Forschungslandschaft maßgeblich geprägt. Das muss man Leuten, die nicht zu den Intimi staatlicher Forschungsgeld-Beschaffung zählen, verdeutschen. FWF meint den Österreichischen Wissenschaftsfonds und PEEK steht für „Programm zur Entwicklung und Erschließung der Künste“. Es geht also um einschlägige Forschungsvorhaben im Bereich der Künste.

Michael Worton, Emeritus des University College London, wurde 2014 zum Commander of the Order of the British Empire ernannt. Seine Stimme gilt nicht nur etwas in der französischsprachigen Literatur- und Kulturwissenschaft. Sein wissenschaftliches Werk reicht von André Gide über Roland Barthes bis zur Intertextualität, Genderforschung und visuellen Kultur. Als Vice-Präsident des University College London verantwortete er zentrale strategische Entwicklungen, darunter internationale Campusgründungen und interdisziplinäre Innovationsprozesse.

Die Poesie der Laudatio war einer Kunstuniversität wohl würdig: Es wurde beider Wissenschafter „Verständnis von Forschungskultur gewürdigt, das weit über fachliche Exzellenz hinausgeht und mit der musikalischen Metapher der 'Fermate' – jene Pause in der Musik, in der 'die Zeit den Atem anhält' – ein Bild für ein neues Verständnis von künstlerischer und wissenschaftlicher Gemeinschaft herausgearbeitet, für das Worton und Ritterman exemplarisch stehen: ein bewusster Moment der konzentrierten Aufmerksamkeit, in dem Exzellenz und menschliche Großzügigkeit nicht als konkurrierende, sondern als sich gegenseitig verstärkende Kräfte verstanden werden. 'The highest calling isn't to be the solo voice. It's to be part of the ensemble. To listen as much as we speak. To support as much as we lead', so Eugen Banauch, Leiter des Forschungsmanagements der Universität Mozarteum.“

Beide Geehrten bringen sich an der Universität Mozarteum seit 2019 als Jury-Mitglieder der Research Competition Mozarteum ein. Zahlreiche Projekte, die von dieser Jury betreut wurden, konnten erfolgreich Drittmittel einwerben, darunter das PEEK-Projekt Nexus of Textile and Sound (Gertrud Fischbacher & Marius Schebella) sowie das FWF-Projekt Ästhetisches Urteilen in Gemeinschaft von Prof. Iris Laner. (Uni Mozarteum/dpk-krie)

Bilder: Uni Mozarteum / Michael Klimt