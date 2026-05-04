„Protokollarische Vorgänge“ auch mit Putin

HINTERGRUND / KUNSTPROJEKT / RESIDENZPLATZ

04/05/26 Der deutschen Stiftung Kunst und Kultur ist unser Bericht über das diesjährige Kunstprojekt auf dem Residenzplatz sauer aufgestoßen. Die Stadt-KPÖ hat diesem Projekt, so wie auch schon im Vorjahr, ihre Zustimmung verweigert.

Von Reinhard Kriechbaum

Folgendes bekrittelt die Stadt-KPÖ an Walter Smerling, dem künstlerischen Leiter des Kunstprojekts Salzburg auf dem Residenzplatz: „Wie selbst die konservative FAZ 2022 kritisch aufzeigte, suchte Smerling die Zusammenarbeit mit dem US-Milliardär Peter Thiel. Der Paypal-Gründer und Chef des Überwachungsunternehmens Palantir lehnt Demokratie als unvereinbar mit unternehmerischer Freiheit ab, kritisiert das Frauenwahlrecht und unterstützt Donald Trump.“

Wir bezogen uns auch auf Wikipedia, wo einige Problemfelder aufgelistet sind: „Als Geldgeber diverser Projekte waren da schon, wie man auf Wikipedia nachlesen kann, von Peter Thiel bis Wladimir Putin allerlei Magnaten involviert. Beim Salzburger Projekt sind solche Namen noch nicht publik geworden.“

Das will René Freund, Direktor der Stiftung Kunst und Kultur e.V. so nicht stehen lassen. Er schreibt: „Man kann auf Wikipedia weder nachlesen, dass Putin oder Peter Thiel Geldgeber unserer Projekte waren, noch entspricht dies der Wahrheit. Richtig ist, dass sowohl Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der französische Präsident Emanuel Macron sowie der russische Präsident, Wladimir Putin, Schirmherren der Ausstellung Diversity United waren. Keine der genannten waren Geldgeber, und sie haben auch keinerlei Einfluss auf die Ausstellungsinhalte ausgeübt.“ Diese Wanderausstellung hat 2021 in Berlin und im Jahr darauf in der Moskauer New Tretyakov Gallery stattgefunden. Eine geplante Station in Paris wurde angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine abgesagt.

Schirmherrschaften seien „protokollarische Vorgänge, mit denen die Bedeutung von Projekten von politischer Seite symbolisch unterstützt“ werde, argumentiert man bei der Stiftung Kunst und Kultur. Bei der Ausstellung Dimensions 2023 in Leipzig waren die Deutsche Telekom sowie das Softwareunternehmen Palantir Sponsoren. „Peter Thiel sitzt dort zwar im Aufsichtsrat, hat aber meines Erachtens keinen Einfluss auf operative Angelegenheiten des Unternehmens“, so René Freund. „Mit Peter Thiel wurde zu keinem Zeitpunkt kommuniziert.“

Wie berichtet, wird heuer zur Festspielzeit Stephan Balkenhol auf dem Residenzplatz Skulpturen ausstellen, die für Charaktere aus Mozart-Opern stehen. Im Vorjahr galt das sommerliche Kunstprojekt dem Katalanen Jaume Plensa. Er stellte riesige Frauenköpfe aus Bronze aus, die für Typologien aus unterschiedlichen Kontinenten standen. Diese effektsicheren Kunstpräsentationen, kuratiert von Walter Smerling, werden von der Stiftung Kunst und Kultur, also von privater Hand ausgerichtet und nicht mit öffentlichen Geldern subventioniert.

Bilder: Stephan Balkenhol/Bildrecht, Wien 2026/Noah Kronreif (1); dpk-krie (1)