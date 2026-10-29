Reizende Katzen, nicht aufreizend

KUNST AM BAU / CHRISTIAN DOPPLER KLINIK

29/10/26 An der Christian-Doppler-Klinik (CDK), Universitätsklinikum Salzburg, wurden zwei neue Gebäude für das Uniklinikum für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik errichtet. Wie bei öffentlichen Gebäuden vorgesehen, wurden für beide Bauten Kunstprojekte realisiert, von Werner Feiersinger und Hans Schabus.

Cats and Lines heißen die vier Arbeiten von Werner Feiersinger, je eine für jeden der Höfe der Universitätsklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Die primär der Tageslicht-Führung für die umgebenden Räume gedachten Atrien, geschottert und mit spärlichen Pflanzenbewuchs, wirken auf den Künstler wie „vier Aquarien mit einer eigenen Innenwelt und einem eigenen Klima.“ Nun steht in jedem der Höfe eine Blechkatze, aus dicken Stahlplatten geschnitten und in unterschiedlichen Farben beschichtet. „Als metaphysische Wesen nehmen die Katzen die für die Menschen nicht betretbaren Räume in Besitz“, erklärt dazu der Künstler. Sie stünden „in Beziehung zu den skizzenhaft-räumlichen Zeichen“, die aus gebogenen Edelstahlrohren gebildet werden.

Gefordert war „eine zurückhaltende Ästhetik im Ausdruck“ und „der Verzicht auf potenziell reizende Inhalte“. Da kamen also die reizenden Katzen gerade recht. „Die Menschen kommen in einer speziellen Situation in die Klinik. Mit meiner Intervention möchte ich eine positive Stimmung erzeugen und eine freundliche Atmosphäre schaffen“, so Werner Feiersinger. Die Jury lobte die „Leichtigkeit und spielerischer Qualität, die zu einem Dialog einlädt“.

Stolze vierzehn Meter hoch sind die drei Rohre aus gebürstetem Edelstahl, die Hans Schabus an jenes Gebäude gelehnt hat, in das die Forensische Psychiatrie eingezogen ist. Schmunzeln über Katzen wäre bei der Forensik nicht angebracht. „Aspekte der Ein- und Ausblicke, der Innen- und Außenwelt sowie des Ein- und Ausgesperrtseins wurden im Wettbewerb thematisiert“, heißt es. Körper, Raum, Zeit nennt Schabus seine Arbeit.

Reichlich kryptisch erklärt er die Rohre, die eine Spur höher sind als das Bauwerk, an dem sie lehnen: „Die scheinbare Beiläufigkeit des Anlehnens spricht hier vom Wesen des Werkstattcharakters, vom Beweglichen im Solitären (Kontrapost) sowie von maßstäblicher Verschiebung (Modellcharakter) der gebauten Volumen, in dessen Zentrum der Mensch selbst steht. Der Durchmesser der Rohre von vierzig Zentimetern entspricht der durchschnittlichen Schulterbreite.“ Schabus bemüht das „Kartesische Koordinatensystem dreier Finger“, seine Arbeit verweise auf „eine räumliche und zeitliche Ordnung: Körper, Raum, Zeit. Drei Rohre, drei Richtungen, drei Dimensionen.“ Das Rohr an der forensischen Psychiatrie werde „manifest für eine Perspektive der Wiederherstellung und Orientierung“.

Beide Projekte, nun umgesetzt durch den Fonds zur Förderung von Kunst am Bau und Kunst im öffentlichen Raum Salzburg, wurden in geladenen Wettbewerben ausgewählt. Jeweils fünf Künstler unterbreiteten Entwürfe. (Kunst am Bau/dpk-krie)

Bilder: Werner Feiersinger (1); Land Salzburg (1)