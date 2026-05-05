Rosen statt Pomeranzen

STICH-WORT

05/05/26 Für das Foto muss man schon in einen der Amtsräume im Schloss Mirabell gehen, vorzugsweise ins Bürgermeisterbüro. Der Rosengarten wurde umfangreich saniert und neu bepflanzt. Seit gestern Montag (4.5.) ist er zugänglich, sogar barrierefrei. Rosen wachsen dort erst seit 1955.

Der Garten an der Südfassade des Schlosses Mirabell hat eine bewegte Geschichte. Am Ort des heutigen Rosengartens befindet sich bereits seit dem frühen 18. Jahrhundert eine Gartenanlage. Die hat sich freilich im Laufe der Jahrhunderte verändert. Ursprünglich war sie ein Baumgarten für Pomeranzenbäume, dann wurde das Rechteck umgestaltet zur Gartenanlage mit Rasenkompartimenten und Brunnenbecken, Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man den Platz sogar für Gemüseanbau genutzt. 1955 wurde der Garten dann erneut umgestaltet – seither ist er ein Rosengarten.

Aufgrund ausgelaugter Böden, vergreister Rosenstöcke und verunkrauteter Erde wurde der Rosengarten nun grundlegend saniert, die Bauarbeiten dazu starteten im September 2025. Die Struktur des Rosengartens blieb entsprechend der Vorgaben des Denkmalschutzes weitestgehend unverändert. Die Wege und Beete blieben in Anordnung und Lage erhalten, lediglich ein Mittelweg wurde eingezogen, um eine befestigte Feuerwehrzufahrt zum Schloss Mirabell zu schaffen. Umgebaut wurde jedoch der Zugangsbereich - eine neu errichtete Rampe anstelle der Stufenanlage bietet nun einen rollstuhltauglichen Zugang in den Rosengarten.

Neu ist die Sortenvielfalt. Es sind derer 26, darunter auch insektenfreundliche Pflanzen mit ungefüllten Blüten, und einer Vielzahl von Blühstauden. Insgesamt schmücken nun wieder über 1600 Rosen und 2500 Stauden den Rosengarten. Die Kosten der Sanierung und Umgestaltung beliefen sich auf rund 500.000 Euro. (InfoZ)

Bilder: Anna Pirato