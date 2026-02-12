Viel bekannter als die fünf anderen

HINTERGRUND / NATIONALPARK HOHE TAUERN

12/02/26 DINA heißt eine neue Schiene der Öffentlichkeitsarbeit für den Nationalpark hohe Tauern. Hinter den Buchstaben verstecken sich Digitale Naturabenteuer – fast muss man schmunzeln über das eigentlich Unvereinbare. Gemeint ist natürlich Werbung für „echte“ Nationalparkbesuche auf digitalem Weg.

Von Reinhard Kriechbaum

Damit will man vor allem jüngere Menschen erreichen. Das ist angeraten, obwohl der Nationalpark Hohe Tauern hinsichtlich Image und Bekanntheit deutlich besser abschneidet als alle anderen Nationalparks in Österreich.

Über 1.100 Österreicherinnen und Österreicher wurden im Rahmen der Umfrage für „Nationalparks Austria“ heuer im Jänner online interviewt. Bei der Frage nach dem spontan bekanntesten Nationalpark nannten 58 Prozent Hohe Tauern, dahinter folgen Kalkalpen (23 Prozent) und Donau-Auen (22 Prozent). Bei der Bekanntheit dem Namen nach erreicht der Nationalpark Hohe Tauern ebenfalls den höchsten Wert (79 Prozent), dahinter liegen Neusiedler See-Seewinkel (54 Prozent), Donau-Auen (52 Prozent) und Kalkalpen (49 Prozent). Weniger bekannt sind Gesäuse (34 Prozent) und Thayatal (24 Prozent).

„Die Ergebnisse und Aussagen freuen uns natürlich sehr und wir sehen klar, dass die Nationalparks – insbesondere Hohe Tauern – bei den Menschen als bedeutende Naturschutzgebiete und wertvolles Naturerbe verankert sind“, so der Salzburger Landesrat Maximilian Aigner. Was sich aber auch gezeigt habe: Unter Dreißigjährige verfügen laut Umfrage über geringere Detailkenntnisse und haben häufiger erst einen Besuch gemacht. „Im Hinblick auf das jüngere Zielpublikum kennen wir nun unsere Hausaufgaben“, so Aigner in einer Presseaussendung gestern Mittwoch (11.2.).

Laut Umfrageergebnis informieren sich jene, die bereits in einem Nationalpark waren, vor einem konkret geplanten weiteren Besuch am häufigsten über die jeweilige Website (35 Prozent), direkt im Nationalpark (25 Prozent) oder im sozialen Umfeld (24 Prozent). Die unter Dreißigjährigen aber holen sich überdurchschnittlich oft Informationen über Social Media, YouTube und Podcasts.

Daher also die neue Schiene der Öffentlichkeitsarbeit, genannt DINA: Digitale Naturabenteuer. Da geht es nicht nur um die Hohen Tauern, denn dahinter steht der Dachverband der österreichischen Nationalparks. Der Verein fungiert als Kommunikationsplattform für die sechs Nationalparks (Hohe Tauern, Donau-Auen, Kalkalpen, Thayatal, Gesäuse, Neusiedler See-Seewinkel), die unterschiedliche Landschaftstypen von alpinen Regionen bis zu Auen und Steppen umfassen. Acht Nationalparkverwaltungen gilt es zu vertreten, denn die Hohen Tauern erstrecken sich ja auf die Bundesländer Salzburg, Tirol und Kärnten.

Der 1981 begründete Nationalpark Hohe Tauern ist der älteste in Österreich und mit einer Fläche von 185.600 ha der größte im Alpenraum. Mit 15.000 Tierarten beheimatet das Schutzgebiet rund ein Drittel der in Österreich nachgewiesenen Fauna. Übrigens besteht das Gebiet nur zu neun Prozent aus Wald. Mehr als die Hälfte – genau 54 Prozent – machen Gletscher, Schuttfluren, Felswände und Zwergstrauchwiesen aus. Mit 32 Prozent schlagen Wiesen und Almen zu Buche, mit vier Prozent Erlen- und Latschengebüsche. Mit Bergseen ist's nicht weit her – sie machen nur ein Prozent der Fläche aus. Wir zitieren von der Website: „Mit ihren vier Höhenstufen, die von den Tälern auf 600 bis 700 Metern Seehöhe bis ins oberste Stockwerk jenseits der Dreitausender-Marke reichen, bildet die Hochgebirgslandschaft gleichsam ein Mosaik vielfältiger Lebens- und Klimaräume. Sie zu durchqueren, entspricht einer 4.000 km langen Reise von Mitteleuropa in die Arktis.“

Die drei zuständigen Bundesländer bringen für die geschützte Region in den Hohen Tauern heuer ein Budget in Höhe von rund 800.000 Euro für gemeinsame Aktivitäten auf. Da geht es um länderübergreifenden Forschungsprojekte (etwa das das Steinadler- und Bartgeiermonitoring) sowie um eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit.

Die Natur-Informationsseite des Landes Salzburg – www.salzburg.gv.at

Die Website des Nationalparks hohe Tauern – hohetauern.at

Die Schulbroschüre der österreichischen Nationalparks – www.nationalparksaustria.at

Bilder: NPHT/ Florian Kreidl-Glueck