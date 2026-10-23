Viel mehr als „ein Instrument lernen“

REAKTION / SALZBURG GUIDE SERVICE

23/10/26 „Mit Entsetzen“ habe man die Aussage einer Fremdenführerin gelesen, die die Mozarteums-Rektorin in ihrer Inaugurationsrede am Mittwoch (22.10.) zitierte. Das schreibt Susanna Ihninger-Lehnfeld, Obfrau des Salzburg Guide Service, in einem Brief an Constanze Wimmer, den sie auch dem DrehPunktKultur zukommen ließ.

DrehPunktKultur hat die Rede im Wortlaut veröffentlicht. Mit dem Zitat „Hier sehen Sie das Musikkonservatorium, da steht zwar Universität Mozarteum drauf, aber drinnen lernen Studierende ein Instrument“ habe die Rektorin „eine ganze Berufsgruppe in Misskredit“ gebracht, klagen die geprüften Fremdenführer. „Als austria guides haben wir eine umfassende mehrsemestrige Ausbildung absolviert und mit einer kommissionellen Prüfung abgeschlossen. Ein Modul dieser Ausbildung ist der Salzburger Musikgeschichte gewidmet, in der die Stiftung sowie die Universität Mozarteum eine entsprechend große Rolle spielen. Wir alle sind uns des hohen Stellenwertes der Universität Mozarteum durchaus bewusst und vermitteln dies auch in entsprechender Form an unsere Gäste.“ Es sei bei Führungen auch nicht üblich, das Mozarteum nur „en passant“ zu erwähnen, sondern „in der Regel wird diesem Thema – je nach Interesse der Gruppe – ein längerer oder etwas kürzerer Text gewidmet. Auch der Ausdruck „Musikkonservatorium“ ist in Salzburg nicht gebräuchlich.

Der Vorstand des Salzburg Guide Service bezweifelt daher „stark, dass diese unqualifizierte Äußerung von einer geprüften Salzburger Fremdenführerin“ stamme. „Leider werden wir in unserem jahrelangen Kampf gegen nicht berechtigt führende 'Reiseleiter' weder von der Stadt noch von einer sonstigen öffentlichen Institution unterstützt, und Vorfälle wie dieser schaden unserem Image sehr.“

Die Bitte an die neue Mozarteum-Rektorin (und wohl auch an andere Beobachter von Stadtführungen“: „Achten Sie daher in Zukunft darauf, ob die führende Person die austriaguides Plakette trägt, auf der auch der Name des Guides angeführt ist.“ (Salzburg Guide Service/dpk-krie)

Zum Wortlaut Ein „Denkraum“ für Kunst und Kultur