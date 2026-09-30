Volltreffer auf allen Linien

RESIDENZPLATZ-OPEN-AIR / REAKTIONEN

30/09/26 Wie gestern Dienstag (29.9.) gemeldet, kollidiert der erste Abend der Residenzplatz-Konzerte im nächsten Jahr abermals mit der Langen Nacht der Kirchen. Aber nicht nur. Auch Elisabeth Fuchs hat sich in der Sache zu Wort gemeldet. Und da gibt es noch ein kleines Problem...

Von Reinhard Kriechbaum

Elisabeth Fuchs hat sich brieflich an Bürgermeister Bernhard Auinger und Kulturamts-Leiterin Dagmar Aigner gewandt. Ausgerechnet am Wochenende der Residenzplatz-Open-Airs am 4. und 5. Juni 2027 veranstaltet sie die Konzertserie A Symphonic Tribute to the 80s. Damit füllt sie fünf bis sieben Mal (je nach Publikumsnachfrage) das Große Festspielhaus, und das heißt: 10.000 bis 15.000 Besucher an drei, möglicherweise vier Tagen.

„Eine solche Überschneidung bedeutet für uns nicht nur die bereits bekannte Parkplatzsituation – wie etwa im Mai 2025, als wir mit Tribute to Beatles rund 10.000 Besucherinnen und Besucher in fünf Konzerten im Großen Festspielhaus hatten und gleichzeitig Wanda und Christina Stürmer am Residenzplatz aufgetreten sind“, schreibt Elisabeth Fuchs. Es gehe „auch ganz wesentlich um Kaufkraft- und Publikumsüberschneidungen“. Für die Philharmonie Salzburg „als von der Stadt unterstützten Kulturverein“ sei eine solche Konkurrenzierung „tatsächlich auch wirtschaftlich relevant“.

Die Programmplanung der Philharmonie Salzburg sei bereits Anfang März 2026 bekanntgegeben und damals „an alle relevanten Stellen“ kommuniziert worden, betont Elisabeth Fuchs, die in dem Schreiben mehrmals betont, dass sie „die Residenzplatzkonzerte wirklich super“ finde. „Sie sind eine tolle Bereicherung für Salzburg.“

Kritik ist aber nicht nur am Termin laut geworden, sondern auch hinsichtlich des Duos Seiler und Speer., das am 5. Juni 2027 als Hauptact auftreten wird. „Ich freue mich, dass die Stadt an die Tradition der Residenzplatzkonzerte der 1980er anknüpfen möchte, aber ich wünsche mir dringend mehr Sorgfalt in der Programmierung, um dieser Tradition wirklich nachzufolgen“, so Gemeinderat Markus Grüner-Musil. Er spielt damit darauf an, dass es gegen Christopher Seiler im Vorjahr ein mit einer Diversion abgeschlossenes Verfahren wegen Körperverletzung gegeben hat. Der Musiker damals entschuldigend in einem Instagram-Video: „Man geht zu keiner Person – egal in was für einem Zustand, egal wie illuminiert man ist – nimmt’s so und schmiert ihr dann Kokain auf die Lippen.“ Die Dame äußerte noch andere Anschuldigungen, die Seiler aber bestritt.

„Die Fälle von Gewalt und Machtmissbrauch in der Kultur haben gezeigt, dass es ein strukturelles Problem in der Branche gibt“, so Markus Grüner-Musil. „Die Entscheidung für das Residenzplatzkonzert von Seiler und Speer konterkariert die Bemühungen von Awareness und Gewaltfreiheit in der Kulturszene.“ Der Kultursprecher der Grünen hielte es für angebracht, künftig nicht mehr eine Künstleragentur im Alleingang entscheiden zu lassen, wer auf dem Residenzplatz auftritt. Ihm schwebt ein unabhängiger Beirat aus Expertinnen und Experten vor, der die Projekte prüft und Empfehlungen ausspricht. „Dieser Beirat kann sehr schnell und unbürokratisch arbeiten und bleibt unabhängig von politischen Vorlieben. Es geht nicht um Zensur oder die Einschränkung der künstlerischen Freiheit, es geht um Qualität.“

Zum Stich-Wort Schon wieder auf Kollisionskurs