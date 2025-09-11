Wer online suchet, der findet

HAUS DER STADTGESCHICHTE / „SPEICHER AUF!“

11/09/25 „Speicher auf!“ war nicht nur das Leitmotiv, als das Haus der Stadtgeschichte in der Glockengasse 2003 eröffnet wurde. Man bemüht sich regelmäßig darum, diese Einrichtung vorzustellen. Es ist eben nicht nur ein Ort, an dem alte Archivalien geduldig in Regalen und Tresoren ablagern.

Das Haus der Stadtgeschichte ist zentrale Anlaufstelle für Archivierung und Statistik und stadthistorische Forschung. Seine Ursprünge reichen bis ins Spätmittelalter zurück, als im Rathaus bereits erste Urkunden aufbewahrt wurden. Nach Stationen im Salzburg Museum und einem ersten Standort in der Fürbergstraße wurde in der Glockengasse das moderne Archivgebäude errichtet. Dort gibt es am kommenden Samstag (13.9.) einen Tag der offenen Tür.

Ein Schwerpunkt der derzeitigen Arbeit liegt auf der Digitalisierung, um Bestände künftig online zugänglich zu machen. Leiterin vom Haus der Stadtgeschichte Sabine Veits-Falk: „Wir werden in den kommenden Jahren ausgewähltes historisches Schriftgut schrittweise online zur Verfügung stellen, aber immer ein Ort bleiben, wo Archivalien angesehen und benutzt werden können.“ So werde es auch weiterhin möglich sein, „über analoge, 'begreifbare' Quellen atmosphärisch in die Vergangenheit einzutauchen.“

Schon jetzt gibt es das Online-Suchsystem SARIS. Darin werden digital aufbereitete Metadaten (allgemeine, nach internationalem Standard verzeichnete Beschreibungen der Archivalien und Fotos) zugänglich gemacht und beständig erweitert. SARIS ermöglicht, von zuhause aus in den Beständen des Stadtarchivs zu recherchieren und Archivalien zur Einsichtnahme im Lesesaal per E-Mail zu bestellen.

Was weniger bekannt sein dürfte: Das Stadtarchiv ist nicht nur Aufbewahrungsort wertvoller Dokumente, Fotos und Objekte. Es ist auch der Sitz der Stadt-Statistik, die Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit mit verlässlichen Daten versorgt. Ob Bevölkerung, Tourismus, Wirtschaft, Kultur oder Bildung – die Ergebnisse werden in der Reihe Salzburg in Zahlen veröffentlicht und bieten einen präzisen Blick auf die Entwicklung der Stadt.

Darum wird am bevorstehenden Tag der offenen Tür auch ein Statistik-Infopoint eingerichtet. Da kann man spannende Zahlen und Fakten zur Entwicklung Salzburgs erfragen. Die Ausstellung „Die Stadt Salzburg 1945“ zeigt die Situation Salzburgs nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Fachkundige Mitarbeiter bieten Archivführungen und erklären, wie Urkunden, Akten und Fotos aufbewahrt und gesichert werden. Eine historische Fotoschau macht den Wandel der Stadt über die Jahrzehnte hinweg sichtbar. Auf einem Bücherflohmarkt kann man seine eigene Sammlung an Salisburgensien erweitern oder ergänzen. Natürlich gibt es auch ein Kinderprogramm. (InfoZ/dpk-krie)

Tag der offenen Tür im Haus der Stadtgeschichte, Samstag (13.9.), 10-16 Uh – Zum Suchsystem SARIS – www.stadt-salzburg.at

Bilder: Stadt Salzburg





