Widerstand mit Chuzpe

MARKO-FEINGOLD-STEG / AUSSTELLUNG

29/05/26 So erklärt Wikipedia das aus dem Jiddischen stammende Wort Chuzpe: Es bedeute im Hebräischen „Frechheit, Anmaßung, Dreistigkeit, Unverschämtheit“ und sei in unserem Sprachgebrauch „eine Mischung aus zielgerichteter, intelligenter Unverschämtheit, charmanter Penetranz und unwiderstehlicher Dreistigkeit, wobei eine gewisse Anerkennung mitschwingt.“

Von Reinhard Kriechbaum

Also fast, aber nicht total negativ. Es gibt aber noch eine andere, deutlich wohlwollendere Lesart von Chuzpe: „Insbesondere bei einer Unerschrockenheit gegenüber der Obrigkeit ist der Begriff eher positiv belegt“, weiß Wikipedia. Und in diesem Sinne ist die diesjährige, sechste Freiluft-Ausstellung auf dem Marko-Feingold-Steg (nur zur Erinnerung: das ist der ehemalige Makartsteg) gestaltet.

Was ist Chuzpe? ist heuer also die Frage. Die Antwort klammert alle dem Begriff zugeschriebenen schlechten Wortdeutungen aus. Es geht um den Selbstschutz oder aktiven Widerstand am Beispiel einzelner, beispielgebender Menschen oder Menschengruppen. Da war etwa die Schauspielerin Dorothea Neff, die in den Nazi-Jahren eine jüdische Freundin bei sich daheim versteckte. Als diese Freundin Spitalsbehandlung brauchte, gab sie ihr schlicht ihre persönlichen Dokumente (Neff war der Künstlername, in Wirklichkeit hieß sie Dorothea Antonie Schmid). Niemand schöpfte verdacht, aber die Sache war natürlich brandgefährlich. Es ist damals gut ausgegangen.

Der Kaufmann Martin Friedländer hat ganz im Wortsinn „Flagge gezeigt“. In unmittelbarer Reaktion auf den Erlass der Rassengesetze 1935 ließ er eine Flagge in den Farben der zionistischen Bewegung und mit Davidstern aus dem Fenster seiner Berliner Wohnung. Unmittelbar keine Folgen, aber Friedländer ging 1939 ins Exil nach Australien.

Friedländer war nach dem Krieg in etwa das, was Marko Feingold (1913-2019) in Salzburg war: ein unermüdlicher Mahner und Erinnerer ans Ungeheuerliche. Eine Tafel erinnert an eine Begebenheit aus dem Leben von Feingold: 2014 saß ein junger Salzburger wegen Beschädigung von Erinnerungssteinen in Untersuchungshaft. Feingold besuchte den jungen Mann, der bei der Gelegenheit über schlechte Gefängniskost klagte. Darauf Marko Feingold trocken: Im KZ sei es vor allem zum Überleben zu wenig gewesen.

Marko Feingold hat überlebt, war langjähriger Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg und unermüdlicher Aufklärer über die NS-Zeit. Er begegnete Autoritäten und jungen Menschen mit Wiener Schmäh, Ironie und einer oft entwaffnenden Direktheit. „Seine Chuzpe war keine Pose, sondern Teil seiner Menschlichkeit und seines Einsatzes gegen Antisemitismus, Verdrängung und Gleichgültigkeit“, so die Ausstellungsmacher.

„Chuzpe beschreibt die Fähigkeit, sich nicht einschüchtern zu lassen und trotz Widerständen das Richtige zu tun. Die in der Ausstellung versammelten Geschichten zeigen, dass Mut und Zivilcourage oft dort beginnen, wo Menschen bereit sind, gesellschaftliche Erwartungen zu durchbrechen“, so Kurator Hannes Sulzenbacher vom Jüdischen Museum Wien.

Und wie erklärt Hanna Feingold, die Witwe das Wort? Es meine „eigentlich eine Frechheit, angereichert mit Verstand, Kraft und etwas Geschmack und das Ganze mit jiddischen Ausdrücken, wobei jeder dieser Ausdrücke wieder mindestens zwei Bedeutungen hat“, sagt sie. „Und so hofft man mit Chuzpe das zu erreichen, das man in Meetings und mit Verträgen nie erreicht hätte.“

Seit 2021 zeigen die Stadt Salzburg, das Salzburg Museum und die Kuratoren Albert Lichtblau und Hannes Sulzenbacher jährlich Ausstellungen auf dem Steg. Albert Lichtblau ist Historiker und war einer der Autoren der Autobiografie von Marko Feingold Wer einmal gestorben ist, dem tut nichts mehr weh.

„Die jährliche Ausstellung am Marko Feingold Steg ermöglicht es uns, an Marko Feingold zu erinnern sowie aktuelle oder grundsätzliche Fragen und Themen aus der jüdischen Kulturgeschichte in Salzburg aufzugreifen“, so Abteilungsvorständin für Kultur, Bildung und Wissen Dagmar Aigner. QR-Codes auf den Tafeln führen zu weiterführenden digitalen Inhalten und vertiefenden Stimmen der dargestellten Personen. Wie üblich sind die Tafeln zweisprachig – englisch für jene Touristen, die Richtung Innenstadt strömen, deutsch für jene Salzburger, die sie aus gutem Grund Richtung anderem Ufer verlassen.

Ausstellung „Was ist Chuzpe?“, von 28. Mai bis 31. August 2026 auf dem Marko-Feingold-Steg – www.stadt-salzburg.at

Bilder: dpk-krie (2); Stadt Salzburg / wildbild (1)