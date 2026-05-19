Wo Bildung und Kultur einander treffen

HINTERGRUND / MUSIKMITTELSCHULEN

19/05/26 Abtenau, Grödig, Hallein Burgfried, Henndorf, Lamprechtshausen, Radstadt, Salzburg Maxglan 2, St. Johann im Pongau, St. Michael im Lungau, Zell am See: Das sind in alphabetischer Reihenfolge die Standorte der Musikmittelschulen in Salzburg. Seit fünfzig Jahren gibt es diesen Schultyp hier.

Von Wolfgang Stern

850 Schülerinnen und Schüler besuchen derzeit eine von vierzig Klassen einer Musikmittelschule im Bundesland Salzburg. Sinnigerweise hat man das Fünfzig-Jahre-Jubiläum im Vorfeld der Langen Nacht der Chöre (am 13. Mai) gefeiert. Das Mammutprogramm von jungen Leuten aller zehn Standorte bedeckten die Salzburger Innenstadt beinah mit einer Klangwolke. Musikmittelschul-Ensembles waren dann auch abends eine vernehmbare Stimme.

Kleine Pflänzchen werden an verschiedenen Orten gesetzt, doch bald sind es Stauden und kleine Bäumchen, die in einer herrlichen und oft beneidenswerten Umwelt gedeihen. Oder anders gesagt: Musikalische oder musikalisch orientierte jungen Menschen wählen bei Gelegenheit für ihre allgemeine und spezielle Ausbildung eine Musikmittelschule – und später sind sie plötzlich Mitglied eines Chores, einer Musikkapelle oder einer Tanzgruppe...

Für Christoph Matl, Koordinator für Musik, Kunst und Kultur in der Bildungsdirektion Salzburg, ist es der Freiraum für Kreativität, der den Schultyp auszeichnet: „Pro Woche gibt es fünf bis sechs Musikstunden, verpflichtend wird ein Instrument erlernt. Tanz, Chor, Blasmusikkapelle, Volksmusik-Ensembles, Bandspiel oder Musical kommen je nach Standort dazu. Das Niveau ist durchaus mit dem von Gymnasien zu vergleichen“, so Matl bei der Jubiläumsveranstaltung in der Großen Aula.

Wie es vor einem halben Jahrhundert begonnen hat? Eine große Portion Idealismus stand dahinter. Brigitte Kratochwill, Lehrerin an der damaligen Hauptschule Lamprechtshausen überzeugte Eltern, ihren Kindern besonderen Musikunterricht angedeihen zu lassen. Ein Ständchen der so herangebildeten Jungmusikerinnen und Jungmusiker bei Hans Katschthaler (er war damals Landeschulratspräsident) tat dann sein Übriges. Die beiden ältesten Standorte von Musikmittelschulen sind Lamprechtshausen (1976) und Salzburg Maxglan (1977), die jüngste ist in Radstadt (2011). Eine gute Aufteilung nach Bezirken.

Lehrermangel ist bei den Musikmittelschulen ein Fremdwort, und Schülermangel ebenso. „An der Musik-Mittelschule Henndorf zum Beispiel, wo ich unterrichte, melden sich pro Startklasse dreimal mehr Kinder an als aufgenommen werden können“, sagt Koordinator und Musiklehrer Christoph Matl. Und wichtig auch: „Es gibt eine wirklich große Nachfrage unter den Studierenden, einmal an einer solchen Schwerpunktschule unterrichten zu können.“

Was an diesem Tag beim Festakt und in der Stadt erlebt werden konnte, war beispielgebend für offene Schule, für kreatives Verhalten, für überzeugende Auftritte oder für schöne Begegnungen untereinander. Man hatte das Gefühl, in einer großen Familie zu sein, wo Freude und auch ein bisschen Stolz – mit Recht – vorherrschte. Jede der zehn Schulen lieferte Beiträge, die sich sehen und hören lassen konnten.

„Die Musikmittelschulen sind Basisversorger in Sachen Kultur und Bildung. Sie bringen Musik in den Alltag der Kinder und schaffen damit eine Grundlage, die weit über die Schulzeit hinaus wirkt. Musikkapellen und Kulturvereine in der gesamten Region profitieren davon“, unterstreicht Landesrätin Daniela Gutschi die Bedeutung dieses besonderen Schultyps. Sie und die Vertreter der Bildungsdirektion gingen gewiss mit der Erkenntnis aus dem Saal, dass sich Investitionen und Unterstützungen im musischen Bereich in jedem Fall lohnen, denn nicht überall läuft ein Schulbetrieb ohne lokale oder bildungspolitische Probleme.

Das Organisationsteam rund um den Landesvertreter in der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft, Gerold Fingerlos aus dem Lungau, hatte großartige Arbeit geleistet, wobei die Vorgespräche und der Austausch von Materialien (Noten, Technik, Zeitablauf...) bestimmt sehr zeitaufwändig waren.

Nach einer Mittagspause der Aufmarsch einer riesigen Blasmusikkapelle aus Schülern aller Schulen. Mehr oder weniger aus dem Stegreif spielte nach häuslichen Proben erstmals eine Riesengruppe von ca. 150 Bläsern und Schlagwerkern diverse Märsche und passende Musik unter souveräner Leitung von Gerold Fingerlos bei einem Rundgang, ausgehend vom Platz vor dem Haus für Mozart und rund um den Dom. Danach gab es bemerkenswert vielfältige Darbietungen auf verschiedenen Plätzen, oft mit unerwartet hohem Publikumsinteresse. Man kann mit Stolz sagen, dass eigentlich jeder Musikmittelschule einen anderen Schwerpunkt hat – und das bei gleichem Lehrplan. Gerade die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, Vereinen, Künstlern, verschiedenen Musikgruppen macht die Arbeit an diesen Schulen auch für die Lehrerinnen und Lehrer attraktiv.

Anna Buchegger, Absolventin der MMS Abtenau, hat es 2021 zur Starmania-Siegerin gebracht. Sie schrieb zwei Jahre später in der Festschrift der allerersten österreichischen Musikmittelschule, dem Ferdinandeum in Graz:

Durch die kreative Arbeit

- konnte ich meinen Schulalltag ausgleichen

- wurde unsere Gemeinschaft gestärkt

- lernte ich anderen besser zuhören

- kann ich meine Emotionen ausdrücken

- kann ich Konflikte leichter lösen

- bin ich zu einer selbstbewussten, mutigen jungen Frau geworden.

Heuer findet nach drei Jahren das Österreichische Bundesjugendsingen statt, von 29. Juni bis 2. Juli in Linz. Bei der Landesausscheidung hat sich der Klassenchor 4m der MMS Henndorf unter der Leitung von Evelyn Spineth als Vertreter Salzburgs qualifiziert – musikmittelschulen.at

Bilder: Wolfgang Stern

Der Autor dieses Beitrags, Wolfgang Stern, war 1973 der Initiator des Typs Musikmittelschule (damals Musikhauptschule) im Ferdinandeum in Graz.