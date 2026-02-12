Wo das Huhn hinläuft

KUNSTFÖRDERUNG / AIR-GASTATELIERS

12/02/26 Ist Timisoara/Temeschwar ein attraktives Ziel, wo man als Salzburger Künstler für ein Monat sein Zelte aufschlagen möchte? Sebastian Eger interessiert sich für die Wahrnehmung von Raum und gesellschaftliche Strukturen, und da scheint ihm die Stadt im rumänischen Banat mit ihrer multikulturellen Geschichte ein gutes Umfeld zu bieten.

Sebastian Eger ist einer von zehn Salzburger Künstlerinnen und Künstlern, die heuer in den Genuss von Auslandsateliers kommen. Das Artists-in-Residence-Programm (AIR) beruht auf Austausch. Salzburger erhalten die Möglichkeit, für einen Monat in den Partnerstädten zu leben und zu arbeiten. Im Gegenzug empfängt die Stadt Salzburg internationale Kunstschaffende und stellt ihnen für ihren Aufenthalt ein Wohnatelier im Künstlerhaus zur Verfügung. Die Aufenthalte dienen nicht nur der künstlerischen Weiterentwicklung, sondern auch dem Knüpfen nachhaltiger Kontakte – als Grundlage für neue Kooperationen und ein wachsendes internationales Netzwerk.

Andrea Gasperlmair ist eine junge Filmschaffende. Sie wird in Schweden werken, in der Katrinebergs Folkhögskola. Ihr geht es um Animation in Kombination mit Realaufnahmen und daraus resultierende bildnerische Möglichkeiten. Auch Mareike Färber ist eine Filmemacherin. Im Gastatelier im istrischen Rovinj will sie an der Weiterentwicklung des Filmstoffs von der Treatmentfassung zur ersten Drehbuchfassung für einen Langspielfilm mit dem Titel Bad Bunny arbeiten.

Für ein Atelier in Schwandorf nördlich von Regensburg ist Jutta Brunsteiner ausersehen. Dort wird sie – quasi mit freiem Blick aufs nahe Wackersdorf, wo sich einst die Atomkraftgegner zusammenrotteten – über das Verhältnis von Stadt und Natur sowie über Geschichte und Wirtschaft nachdenken. Auch Herwig Geroldinger ist die Natur ein Anliegen. Er wird diese im finnischen Vantaa beobachten und in seiner Malerei den Fokus auf Artensterben und neue Biotope im Norden Europas richten.

V on chladnischen Klangmustern haben wir einst in Physik gelernt, als Akustik und Schwingungen dran waren. Mit solchen beschäftigt sich Simona Ledl im Anderson Center in Minnesota, USA. Ihre druckgrafischen Fertigkeiten will Katrin Huber in Dresden vertiefen. Ein Gastatelier in Budapest bekommt Stefanie Pirker. In ihrem Projekt 51 years will sie analoge Fotografie und Archivmaterial verbinden und so historischen Verschränkungen von Österreich und Ungarn im heutigen Stadtraum deutlich machen.

Nach Bosa auf Sardinien verschlägt es Alexander Gratzer. Der Ort wird sich wohl eher nicht niederschlagen in seiner künstlerischen Tätigkeit, denn er richtet den „Fokus auf die gezeichnete Linie als abstrakten Selbstzweck“, heißt es in der Presseaussendung. Auf der AIR-Website ist dazu ein laufendes Huhn abgebildet. Die Jury mag sich einen Reim darauf gemacht haben, so wie auf das, was Tina Graf in Virginia (USA) vor hat: Sie möchte sich dort „verstärkt ihrer künstlerischen Praxis widmen, um sich Freiräume für intensivere Prozesse zu schaffen“. Dafür will sie sich „von der Anwesenheit anderer Künstler*innen in der Künstler*innenresidenz VCCA inspirieren zu lassen und sich international stärker verankern“. Genau das ist ja eine Intention des AIR-Programmes mit den Gastateliers im Ausland. (InfoZ/dpk-krie)

Die Salzburger AIR-Künstler und Künstlerinnen und ihre Projekte – www.stadt-salzburg.at

Bilder: Stadt Salzburg / www.stadt-salzburg.at