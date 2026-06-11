Zirkusluft schnuppern im Mirabellgarten

WINTERFEST

11/06/26 Wir sind froh, wenn demnächst die Schafskälte vorbei ist – aber an Winterfest-Stimmung kann man sich nicht früh genug gewöhnen. Gelegenheit gibt es am kommenden Samstag (13.6.) beim Altstadt-Samstag im Mirabellgarten. Und vielleicht steigt dann auch die Motivation, sich für die japanische Truppe Cirquework Promo-Sale-Karten zu sichern.

Neuer Zirkus aus Japan war noch nie beim Winterfest. Die Produktion Yoah wird am 25. November das diesjährige Festival im Volksgarten eröffnen. Die Truppe Cirquework gilt als eine der derzeit meistbeachteten zeitgenössischen Circuscompagnien Japans. Unter dem Titel „Der Mond im Morgengrauen“ erzählt Yoah die Geschichte eines jungen Träumers auf einer faszinierenden Reise durch Angst, Einsamkeit und Hoffnung. Luftakrobatik, Jonglage und Diabolo-Kunst treffen auf japanische Traditionen und eindrucksvolle digitale Projektionen. Begleitet von einer atmosphärischen Klangwelt aus Wassergeräuschen, traditionellen japanischen Trommeln und elektronischen Beats entsteht ein einzigartiges Erlebnis zwischen Circus, Theater und moderner Kunst. Ab 13. Juni kann man sich dafür einen Monat lang beim Promo-Sale zwanzig Prozent Ermäßigung sichern.

Zirkus in Kooperation mit dem Winterfest gibt es aber auch bei dem vom Altstadt Marketing am Samstag (13.6.) ausgerufenen Altstadt-Samstag. Diese Vorstellungen finden bei freiem Eintritt statt. Da zeigt als erstes um 11 Uhr im Heckentheater das Wiener Flow Movement Collective die dreiviertelstündige Show Voices We Carry. Es geht um innere Stimmen, die diese interdisziplinäre, vorwiegend vom Sport her kommende Truppe sichtbar machen will, mit Akrobatik und Musik.

Zweiter Programmpunkt, beim Landestheater-Eingang zum Mirabellgarten, ist um 15 Uhr La Gelateria Minimale…oder: Der kleinste Eissalon der Welt, eine Geschichte über zwei Clowns, die ihre Liebe zu Eiscreme verbindet. Die beiden Darsteller sind Hubert Wieserund Susa Siebel (compagnie so.nett). Nach der Performance gibt es bis 18 Uhr Mitmachzirkus für alle.

Schließlich um 17 Uhr wieder zurück ins Heckentheater: ConTakt ist eine international besetzte Zirkustruppe, die von der Grazer Initiative Akrosphäre – Verein für Akrobatik getragen wird. Foley heißt die Produktion, Zirkus in Kooperation mit dem Winterfest gibt es aber auch bei dem vom Altstadt Marketing am Samstag (13.6.) ausgerufenen Altstadt-Samstag. Da zeigt als erstes um 11 Uhr im Heckentheater das Wiener Flow Movement Collective die dreiviertelstündige Show Voices We Carry. Es geht um innere Stimmen, die diese interdisziplinäre, vorwiegend vom Sport her kommende Truppe sichtbar machen will, mit Akrobatik und Musik. Zweiter Programmpunkt, nun beim Landestheater-Eingang zum Mirabellgarten, ist La Gelateria Minimale…oder: Der kleinste Eissalon der Welt, eine Geschichte über zwei Clowns, die ihre Liebe zu Eiscreme verbindet. Die beiden Darsteller sind Hubert Wieserund Susa Siebel (compagnie so.nett). Nach der Performance gibt es bis 18 Uhr Mitmachzirkus für alle.

Schließlich um 17 Uhr wieder zurück ins Heckentheater: ConTakt ist eine international besetzte Zirkustruppe, die von der Grazer Initiative Akrosphäre – Verein für Akrobatik getragen wird. Foley heißt die Produktion, der begriff meint denjenigen, der die Geräusche macht. In dem Fall sind fünf Akrobatinnen und Akrobaten sowie ein Musiker am Werk, und auch das Publikum wird am Ende eingebunden. (Winterfest/dpk-krie)

Das Programm des Altstadt-Samstag am 13.6. – salzburg-altstadt.at

Das Winterfest dauert von 25. November 2026 bis 6. Jänner 2017 – www.winterfest.at