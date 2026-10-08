Zum vorerst letzten Mal im Großen Festspielhaus

SALZBURGER ADVENTSINGEN

08/10/26 Das 80. Salzburger Adventsingen ist ein Schlusspunkt. Nicht nur, weil es für Hans Köhl, der über ein Vierteljahrhundert die Leitung über hatte und die Stücke auch selbst verfasst hat, das letzte Jahr ist. Ein Jubiläum ist die eintausendste Aufführung im Großen Festspielhaus. Zum Vergleich: Der Jedermann auf dem Domplatz ist in den Achthundertern.

Von Reinhard Kriechbaum

In einem Pressegespräch heute Donnerstag (8.10.) hat nicht nur Hans Köhl eine Vorausschau aufs diesjährige Adventsingen gegeben. Es hat sich auch Robert Pienz, der langjährige Intendant des Schauspielhauses, als künftiger Leiter vorgestellt. Viel verrät er noch nicht, aber immerhin ließ er schon seinen Zugang zu dieser Institution anklingen: „Wenn man keine Beziehung zur Tradition hat, sollte man die Finger davon lassen. Und wenn man keine Lust auf Innovation hat, ebenfalls.“ Das heißt konkret: Pienz wird gleich im kommenden Jahr mit dem Adventsingen in die Felsenreitschule übersiedeln, weil „2028 wäre es sowieso so weit“. Da wird das Große Festspielhaus bekanntlich saniert. Ob der neuartigen Herausforderungen dort – ein Riesenraum statt der Nudelbrett-Bühne vor dem eisernen Vorhang, wird er selbst Regie führen („meine 138. Inszenierung) und wie sein Vorgänger Hans Köhl auch das Buch selbst schreiben. „Zumindest im ersten Jahr“, sagt Pienz.

Das große Geheimnis nennt Hans Köhl die diesjährige Produktion, aber wie immer Anfang Oktober macht man keine Geheimnisse drum. Waren Judäa (im Dezember 2024) und das Dachsteinplateau (2025) Spielorte der Handlung, so stellt Bühnenbildner Andreas Ivancsics diesmal den Salzburger Residenzplatz auf die schmale Bühne: Das obligate Häuschen in der Mitte sind die Arkaden des Heimatwerks unter dem Glockenspiel-Turm (aber ohne Dirndl-Auslagen). Man sieht Dom und Michaelskirche. Ein Platz fürs Häuschen eines Rabbi und natürlich jenes von Maria und Josef muss auch Platz finden. „Corriger la fortune“ heißt es eben hier jedes Jahr.

Das Stück spielt in den 1970er Jahren, erklärt Hans Köhl. Eine Salzburgerin führt durch die Handlung. Den Hirtenkindern sind die Schafe durchgegangen, drum kommen sie in die Stadt, bloßfüßig. Warum ein Rabbi? „In all den Jahren spiritueller Suche und Neugierde reifte für mich nach und nach eine Erkenntnis, dass sich in allen großen Religionen dieser Welt, bei Christen, Muslime, Juden, Hindus, Buddhisten, Sikhs, Taoisten... Botschaften von dieser göttlichen Liebe finden, in der wir allesamt geborgen sind“, sagt Hans Köhl. „Daran glaube auch ich, gerade weil die Existenz einer göttlichen Energie weder bewiesen noch widerlegt werden kann.“ Einen eigenen, individuellen Zugang zum komplexen biblischen Stoff zu finden, nennt übrigens auch Köhls Nachfolger Robert Pienz eine unverzichtbare Herausforderung.

Gerda Gratzer inszeniert zum sechsten Mal. „Ich schließe mit Hans Köhl meine Regietätigkeit ab“, kündigt sie an. Ihr war in diesen Jahren der eigene musikalische Hintergrund wichtig. „Meine Mutter war Organistin“, da habe sie schon früh viel mitgenommen. In der „Salzburgerin“, die heuer durchs Stück führen wird (gespielt von Maria Auer), sieht sie so etwas wie „einen guten Geist“. Der sei in unserer Gesellschaft vielfach abhanden gekommen..

Für Hans Köhl „war es stets unumgänglich, beim Schreiben des Librettos die Musik bereits gedanklich miteinzubinden bzw. einzuplanen“. Heuer werden er und Shane Woodborne als Komponist neuer und verbindender Stücke viel Musik einbauen, die in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten Akzente setzte: von Wilhelm Keller und Tobi Reiser bis herauf zu Klemens Vereno und Peter WesenAuer.

Um ein „harmonisches Ganzes zu schaffen, bedarf es einer gut überlegten Ausgewogenheit zwischen kompositorischen Werken, szenischem Spiel und volksmusikalischen Darbietungen“, so Hans Köhl. Ein Gleichgewicht, „in dem unsere einzelnen Ensembles wie das Blechbläser-Ensemble, die Blattbläser, die Geigenmusik, die Saitenmusik, die beiden Vokalensembles, aber auch die Gesangssolisten und der Chor entsprechend solistisch zur Geltung gelangen, aber im Zusammenwirken auch die großen kompositorischen Werke in ihrer kammermusikalischen Klangfülle erstrahlen“.

Stefan Sperr, für den Kartenverkauf zuständig, hatte Positives zu berichten. Um fünf Prozent liege man im Vorverkauf höher, gegenüber dem gleichen Zeitpunkt im Vorjahr, also bei achtzig Prozent. Die Verkehrsführung macht dem Veranstalter logischerweise Sorgen. Für hohe Reisebusse, die nicht durch die diversen Durchfahrten im Altstadtbereich kommen, hat man eine Sonderregelung in der Reichenhaller Straße erwirkt. Übrigens hat der Anteil an Reisebus-Kundschaft abgenommen seit Corona. Lag er früher bei rund 25 Bussen pro Aufführung, seien es jetzt im Durchschnitt achtzehn, heißt es.

Salzburger Adventsingen, von 27. November bis 13. Dezember 2026 – www.salzburgeradventsingen.at

Bilder: dpk-krie