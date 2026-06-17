Aufbrüche in die digitale Zukunft

AUSZEICHNUNG / ELISABETH GUTJAHR

17/06/26 Acht Jahre lang, von 1. April 2018 bis 31. März 2026, war Elisabeth Gutjahr Rektorin der Universität Mozarteum, als erste Frau in diesem Amt. Gestern Dienstag (16.6.) überreichte ihr Landeshauptfrau Karoline Edtstadler das Ehrenzeichen des Landes.

Das sichtbarste Zeichen aus der Ära Elisabeth Gutjahrs als Rektorin ist der Neubau der Universität Mozarteum am Kurgarten. Dort, im UMAK, sind einige Einrichtungen untergebracht, die Elisabeth Gutjahr besonders am Herzen liegen, etwa das österreichweit einzigartiges X-Reality-Lab. Es wurde ja auch eine eigene Professur für Kunst und Digitalität eingerichtet. Im UMAK gibt es auch ein elektronisches Studio für zeitgenössische Musikkomposition und ein Videolab.

Die Landeshauptfrau in ihrer Laudatio: „Elisabeth Gutjahr stand acht Jahre an der Spitze einer der bedeutendsten Kunstuniversitäten Europas. Es waren acht Jahre geprägt von Innovationskraft, Internationalität, Haltung und kultureller Verantwortung. Vor allem hat es Elisabeth Gutjahr aber verstanden, die Digitalisierung nicht als Bedrohung, sondern als Chance zu betrachten.“

Während der Amtszeit von Elisabeth Gutjahr hat sich die Universität Mozarteum auch personell weiterentwickelt. Die Studierendenzahl ist von rund 1.900 auf mehr als 2.200 gestiegen, es wurden neue Studienangebote geschaffen und die Forschung deutlich ausgebaut.

Elisabeth Gutjahr, geboren 1960 in Bonn, studierte Rhythmik und Tonsatz in Stuttgart und Köln. Sie beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit Bewegungstheater und Neuer Musik. 1987 wurde sie als Professorin für Rhythmik an die Staatliche Hochschule für Musik Trossingen berufen. Vor ihrer Berufung nach Salzburg war sie Rektorin der Trossinger Hochschule. in Baden-Württemberg. Seit 2015 ist sie stellvertretende Vorsitzende im Ausschuss für Musikalische Bildung im Deutschen Musikrat und Mitglied im Beirat der Musikfreunde Donaueschingen.[2] Seit 2021 ist sie Vizepräsidentin der Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC). Seit 1989 schreibt Elisabeth Gutjahr Opernlibretti.

Mit dem Ende ihrer Rektoratszeit endet das Engagement von Elisabeth Gutjahr für Salzburg nicht, sie ist ja Mitglied einiger kultureller und wissenschaftlicher Gremien und damit, wie es bei der Ehrung hieß „weiterhin wichtige Impulsgeberin für das Kultur- und Wissenschaftsland Salzburg“. (LK/dpk-krie)

Bild: Land Salzburg / Franz Neumayr