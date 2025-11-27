Aus der verschütteten Geschichte lesen

IM PORTRÄT / HUDA TAKRITI

27/11/25 Es ist nicht falsch, Archiven zu misstrauen. Und weil Geschichtsschreibung sowohl von dem abhängt, was dort selektiv gesammelt wird, als auch vom aktuellen politischen Klima, ist doppeltes Misstrauen angesagt. Die aus Syrien stammende Künstlerin Huda Trakiti sucht Blindstellen zu füllen. Sie ist heuer Trägerin des Kardinal-König-Kunstpreises.

Von Reinhard Kriechbaum

Vom „imperialen Narrativ, das wir alle als 'Geschichte' kennen“, spricht die 1990 in Damaskus geborene Künstlerin, die in Wien lebt und an der Akademie der bildenden Künste studiert. Durch ihre Herkunft ist sie hoch sensibilisiert für das Spannungsfeld zwischen dem, was „offiziell“ erzählt wird über die Vergangenheit und dem, wie es die Menschen erlebt haben. Huda Takriti kommt aus Syrien, hat in ihrer Jugend aber auch Palästina kennen gelernt, wo ihr Vater arbeitete. Sie kommt aus einer Familie von Intellektuellen und Künstlern, also aus einem Milieu, das besonders gefährdet ist, wenn es um das Totschweigen seitens welcher Machthaber auch immer geht.

In dem Video-Essay On another Note, einer Montage auf zwei Bildschirmen, bekommt man einen Eindruck davon. Immer wieder sehen wir die Hände der Künstlerin, wie sie in alten Fotobänden blättert oder Negative auf dem Lichtbord sichtet. Mit ihrer Mutter ist sie diese Fotos durchgegangen. „Mein Zugang zum Archiv ist kein Blick zurück in die Vergangenheit oder eine Suche nach verlorener Wahrheit, sondern ein Blick auf die Potentiale der Lücken, die durch den Auswahlprozess entstehen.“ Ein Blick, der uns die Gegenwart umso konturenstärker vor Augen führen soll.

Da sehen wir auf den alten Aufnahmen etwa, dass Frauen in den 1950er Jahren bis in die 1980er Jahre hinein schon deutlich sichtbarer waren, als man es ihnen heute im Nahen Osten zugesteht. „Huda Takritis künstlerische Arbeit setzt sich mit der Gewalt der Auslöschung auseinander und eröffnet zugleich die Möglichkeiten einer künstlerischen Historiographie“, schreibt die Jury des biennal ausgeschriebenen Kardinal-König-Kunstpreises, der heuer zum elften Mal vergeben worden ist. Eine solche Sicht sei „von besonderer Dringlichkeit“, weil sie „zu einem reflektierten und notwendigen Verständnis von Geografien und Geschichten“ beitrage, „die im europäischen öffentlichen Diskurs allzu oft fehlen oder verzerrt erscheinen“.

Ausgangspunkt für Huda Takriti war die Erinnerung an ihre Großmutter, einer Textilkünstlerin. Nur ein einziges Werk von ihr habe sich in Familienbesitz erhalten, alles andere sei einst in Kuwait verkauft worden, berichtet Husa Takriti. Gemeinsam mit ihrer Mutter hat sie sich also auf die Suche nach Relikten, nach Stoffen, nach Fotos gemacht für die Arbeit On another Note. Worauf Husa Takriti vertraut: Keine von oben diktierte Geschichtserzählung könne auf Dauer Erinnerungen ausblenden, auch wenn sie „gewaltsam beiseite gedrängt oder marginalisiert wurden“.

Heute Donnerstag (27.11.) wird um 18 Uhr der mit 11.000 Euro dotierte Kardinal-König-Kunstpreis in St. Virgil vergeben. Der Preis wurde 2005 auf Initiative des kürzlich verstorbenen Prälaten Johannes Neuhardt erstmals ausgeschrieben. Im Gegensatz zu früheren Jahren hat man die Auswahl nun von zwanzig auf zehn Künstlerinnen und Künstler reduziert. Ihre eingereichten Arbeiten sind bis 15. März 2016 im Kunstraum St. Virgil, also im Foyer des Bildungs- und Konferenzzentrums der Erzdiözese ausgestellt.

Bilder. dpk-krie