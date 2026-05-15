Beharrliche Feministin mit aller Konsequenz

TODESFALL / VALIE EXPORT

15/05/26 In den „wilden“ 1968er-Jahren hat sie sich einen Strumpfbandgürtel auf den Schenkel tätowieren lassen. „Ein Kunstwerk, das nur so lange lebt wie die Künstlerin“, erklärte Valie Export vor zwei Jahren, als ihr eine kleine Ausstellung im Kunstraum St. Virgil gewidmet war. Valie Export, eine Instanz in der österreichischen Kunst der letzten sechzig Jahre, ist knapp vor ihrem 86. Geburtstag verstorben.

Von Reinhard Kriechbaum

Ebenfalls 2024, dem Jahr der Ausstellung Valie Export. Die Bildhauerin als Zeichnerin in St. Virgil, hat die Künstlerin im barocken Fürstenzimmer des Keltenmuseums unter dem Titel Valie Export. Herstory! eine weitere Schau mit eigenen Werken gestaltet. Es waren die letzten Einzelpräsentationen hierzulande.

Wenn wir unser eigenes Archiv durchstöbern, wird uns die Vielfalt der Medien, in denen Valie Export sich ausdrückte, erst recht bewusst. Keine Ausstellung über die Kunst in der zweiten Hälfte des 20. und auch des ersten Viertel des 21. Jahrhunderts, in der nicht auch ihr Name auftaucht, sei es als (beharrlich feministische) Aktionskünstlerin oder als Video- und Filmemacherin. Keine Ausdrucksform eigentlich, was sie nicht einbezogen hätte in ihr Schaffen, das sie immer auch profund zu erklären wusste. Sie war eine exzellent-anschauliche Vermittlerin ihrer eigenen Kunst.

„Als Leitfigur der internationalen feministischen Avantgarde hat sie nicht nur ihrer eigenen Stimme Gehör verschafft, sondern Generationen von Künstlerinnen mit Mut, Stärke und Widerspenstigkeit geprägt“, heißt es in einem Nachruf des Museums der Moderne, das eine Vielzahl ihrer Arbeiten beherbergt, in der hauseigenen Sammlung, der Sammlung Generali Foundation sowie der Fotosammlung des Bundes.

Die Generali Foundation spielte eine besondere Rolle bei der Sammlung ihrer Werke. Im Herbst 1995 wurde ihr der Skulpturenpreis der Generali Foundation verliehen, im Jahr darauf wurde das gesamte Filmwerk der Künstlerin angekauft und restauriert. Unter den Dauerleihgaben ans Museum der Moderne ist Valie Export mit einer umfangreichen Werkgruppe vertreten, darunter ihre „Expanded Cinema“-Arbeiten mit den Modellen für die legendäre Straßenaktion Tapp und Tastkino von 1969. Das ist nicht minder ikonisch geworden wie jene Szenerien, in denen Valie Export Peter Weibel als Hund an der Leine durch die Straßen geleitete.

„Es war damals nicht leicht, Feministin zu sein“, sagt Valie Export über ihre künstlerischen Anfänge in den 1960er Jahren. „Die Gesellschaft war nicht bereit, Kunst von Frauen zu rezipieren.“ Vor Repressalien war auch sie nicht gefeit, man nahm ihr beispielsweise ob solcher Kunstaktionen, die gehörig Wirbel machten, das Sorgerecht für ihr Kind.

Als kritische Ausnahmekünstlerin wurde Valie Export in Österreich lange eine akademische Laufbahn verwehrt. Ihren ersten Lehrauftrag bekam sie in den USA an der University of Wisconsin-Mailwaukee nach Einladungen und Beteiligungen an mehreren amerikanischen Filmfestivals mit Experimentalfilmen. 1981 bis 1983 erhielt VALIE EXPORT einen Lehrauftrag für Video an der Kunstuniversität Linz in der Abteilung Video. Eine Professur hatte sie von 1989 bis 1991 in der Abteilung Visual Arts, Film an der University Wisconsin-Mailwaukee sowie von 1991 bis 1995 im Bereich Gestalten mit Bildmedien an der Hochschule der Künste Berlin und von 1995 bis 2005 eine Professur für Multi Media an der Kunsthochschule für Medien, Köln.

1997 und 1998 leitete Valie Export an der Internationalen Sommerakademie für Bildende Kunst in Salzburg die Klassen für Video in der Alten Saline Hallein. „Sie war zusammen mit Katharina Sieverding und Nancy Spero im Programm der Sommerakademie eine der feministischen Leitfiguren, die über die Studierenden in ihrer Klasse eine weite Ausstrahlung and Vorbildfunktion einnahm“, erinnert sich die damalige Sommerakademie-Leiterin Barbara Wally. Damals gab es auch Ausstellungen der Künstlerin in der Galerie Fotohof (1997 und 98) und in der Residenzgalerie (1998). Der Fotohof gab auch zwei Mappenwerke der Künstlerin heraus.

Valie Export wurde als Waltraud Lehner 1940 in Wien geboren. Die Stadt Linz hat ihr bereits in den 1960er-Jahren angelegtes Archiv gekauft. Die Kunstuniversität betreibt seit 2017 gemeinsam mit dem Lentos Kunstmuseum in der Tabakfabrik das Valie Export Center Linz, ein Forschungszentrum für Medien- und Performancekunst.

Die Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler: „Valie Export hat über Jahrzehnte die Kunst und Gesellschaft herausgefordert. Ihr Werk kreiste um den weiblichen Körper, um patriarchale Strukturen, um die Grenze zwischen Öffentlichkeit und Privatheit – analog dazu ihre Praxis, wenn sie ihren eigenen Körper zur Projektionsfläche machte und er zum politischen Instrument wurde.“ Ihre Performances sind „präzise und radikale Hinterfragungen über Öffentlichkeit, Privatheit, Projektion und die Politiken des Körpers. Bilder und Handlungen, die bis heute verstören. Sie ging vom Individuum aus und traf doch immer die Gesellschaft im Kern.“

„Ihr Werk macht die komplexen Netzwerke von Kunst, Politik und Gesellschaft sichtbar, heißt es in einem Nachruf des Wiener Mumok. „Valie Export setzte sich früh mit Fragen von Körper, Geschlecht und Macht auseinander.“ Ein beispiel war die oben erwähnte Tätowieraktion in Frankfurt. Dazu die verstorbene Künstlerin: „In der Tätowierung erscheint das Strumpfband als Zeichen einer vergangenen Versklavung, Kleidung als Verdrängung der Sexualität, das Strumpfband als Attribut einer von uns nicht selbstbestimmten Weiblichkeit. ... Der weibliche Körper streift ab, wirft weg den Stempel einer Welt, die bis jetzt nicht die Welt der Frau war, um zu einer menschlichen Welt zu kommen, in der sie ihre weibliche Existenz selbst bestimmen kann.“

Bilder: dpk-krie (2); Generali Foundation (1), Fotosammlung des Bundes (1); VALIE EXPORT/Bildrecht Wien 2024